Công an tỉnh Bình Thuận cho rằng mặc dù đã biết trước các vụ tập trung gây rối, nhưng không lường trước được quy mô và khả năng ngăn chặn còn rất hạn chế.Trong kiểm điểm đảng viên cuối năm vừa qua, lãnh đạo các ngành và địa phương trên đã kiểm điểm trách nhiệm của mình với tinh thần thẳng thắn.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Thuận chỉ đạo kiểm điểm sâu trách nhiệm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh, kiểm điểm sâu Tập thể Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận khi để xảy ra vụ việc bạo loạn , gây rối rất nghiêm trọng ở Phan Rí Cửa, Bắc Bình và Phan Thiết.

Nội dung mà Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận phải kiểm điểm sâu là công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, dự báo đánh giá tình hình, công tác tham mưu cho ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Trong đó có việc triển khai phương an xử lý tình huống vụ việc ngày 10 - 11.6.2018. T

tin liên quan Các vụ gây rối, phá hoại ở Bình Thuận là hết sức nghiêm trọng Văn bản trả lời của Công an tỉnh Bình Thuận không nêu rõ về các cá nhân, hay tập thể nào bị kiểm điểm, kỷ luật.

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về trách nhiệm của ngành trong buổi họp báo chiều 22.1, đại tá Nguyễn Văn Nhiều, Trưởng phòng Tham mưu Công an Bình Thuận, cho biết dưới sự chủ trì của Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Hai, tập thể Đảng ủy và Ban thường vụ, Ban Giám đốc Công an Bình Thuận đã "kiểm điểm sâu liên tục trong ba ngày" (8 - 9 và 10.1) về công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành và về các vụ gây rối xảy ra trong 2 ngày 10 và 11.6.2018.

Theo đó, Ban Thường vụ, Ban giám đốc và từng thành viên trong Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận đã nhận rõ trách nhiệm của mình một cách chân thành. Trong đó trách nhiệm cao nhất, trước tiên thuộc về Bí thư Đảng ủy, giám đốc Công an tỉnh (là thiếu tướng Nguyễn Văn Thân , nay đã nghỉ hưu - PV).

Ngoài ra, có hai Phó giám đốc Công an tỉnh khác (trực tiếp chỉ huy xử lý các vụ gây rối ở H.Tuy Phong, H.Bắc Bình và TP.Phan Thiết (ngày 10 và 11.6) phải kiểm điểm rõ về trách nhiệm cá nhân trong việc xử lý, chỉ đạo xử lý vụ việc gây rối nói trên.

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều cho biết dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh và tổ công tác của Thường vụ Tỉnh ủy, Tập thể Ban giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận còn kiểm điểm sâu quá trình tham mưu cho Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

“Ban thường vụ Đảng ủy và Ban giám đốc đã nhìn nhận công tác nắm tình hình chưa kịp thời, chưa chắc, chưa sâu. Công tác chỉ huy, giải quyết, xử lý tình huống trong vụ việc ngày 10 và 11.6 vừa qua là bài học xương máu", đại tá Nhiều cho biết tại buổi họp báo.