Các vụ gây rối, phá hoại ở Bình Thuận là hết sức nghiêm trọng

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định hành vi gây rối, đốt phá tài sản nhà nước ở Bình Thuận trong mấy ngày qua là hết sức nghiêm trọng, không thể chấp nhận.

Các phần tử gây rối không chỉ gây mất an ninh trật tự (ANTT), mà còn ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân; gây thiệt hại lớn đến kinh tế của người dân và nhà nước, tạo ra một hình ảnh xấu đến đời sống xã hội. Bộ trưởng ghi nhận những nỗ lực của Bình Thuận đã có nhiều giải pháp để giải quyết tình trạng mất ANTT, an toàn xã hội trên địa bàn.

Mau chóng hoàn chỉnh hồ sơ, khởi tố vụ án

tin liên quan 'Một số đối tượng quá khích vẫn manh nha muốn gây rối trở lại' Bộ trưởng Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật đến người dân; củng cố lại phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đi đôi với đó phải nắm chắc các đối tượng manh động, cố tình kích động người dân, gây mất ANTT. Riêng với Công an Bình Thuận, Bộ trưởng yêu cầu phải có phương án thật chi tiết, cụ thể bảo vệ tuyệt đối an toàn trụ sở các cơ quan của Đảng và Nhà nước trên địa bàn; có phương án phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời việc tụ tập đám đông quá khích nhằm phá hoại tài sản của nhà nước và nhân dân. Công an phải đảm bảo được an toàn giao thông trên QL1 trong bất kỳ hoàn cảnh nào; đồng thời mau chóng hoàn chỉnh hồ sơ các vụ án hủy hoại tài sản, gây rối... để khởi tố vụ án, điều tra, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Bộ trưởng Công an cũng yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ của Bộ tăng cường hỗ trợ Công an Bình Thuận. Đặc biệt, phải truy bắt bằng được các đối tượng chủ mưu, xúi giục, tổ chức các vụ gây rối, đốt phá tài sản nhà nước; khẩn trương hoàn tất điều tra các vụ án này để xét xử sớm theo quy định của pháp luật.

Bộ trưởng Công an cũng đã đi thăm một số cán bộ chiến sĩ của Bộ Công an và Công an TP.Phan Thiết bị thương khi làm nhiệm vụ ngăn chặn đám đông quá khích gây rối trật tự công cộng.

Tạm giữ một số đối tượng phát tiền cho người đi gây rối

Trao đổi với PV Thanh Niên chiều qua, thượng tá Lê Việt Thắng, Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết: "Vụ án chắc chắn sẽ được khởi tố trong thời gian tới sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường". Theo thượng tá Thắng, 2 ngày qua (12 và 13.6) không còn xảy ra tình trạng tụ tập đông người, gây mất ANTT tại TT.Phan Rí Cửa và TP.Phan Thiết. “Hiện Công an Bình Thuận vẫn còn rất nhiều việc phải làm và chưa thể thống kê hết thiệt hại tài sản. Chiều 13.6, có nhiều đối tượng quá khích đã tự đến trụ sở công an trình diện”.

tin liên quan Không để tái diễn các vụ gây rối ở Bình Thuận Trong khi đó, theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, đêm 12.6, Cơ quan CSĐT Công an H.Tuy Phong phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ nhiều đối tượng quá khích ở TT.Phan Rí Cửa. Còn tại TP.Phan Thiết, Cơ quan CSĐT đã bắt giữ gần 200 người, chủ yếu là thanh thiếu niên gây rối tại cổng trụ sở UBND tỉnh trong đêm 10 và 11.6. Qua sàng lọc, Công an Phan Thiết còn tạm giữ khoảng 20 người quá khích hoặc có vai trò xúi giục bạo loạn, gây rối. Đặc biệt, Công an TP.Phan Thiết đang tạm giữ một số đối tượng (ở tỉnh khác đến) có hành vi phát tiền cho những thanh niên đi gây rối tại cổng trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận.

Như Thanh Niên phản ánh, trong hai ngày 10 - 11.6, tại TT.Phan Rí Cửa (H.Tuy Phong) và trụ sở UBND tỉnh Bình Thuận (TP.Phan Thiết), các nhóm người quá khích, gây rối đã đốt khoảng 70 xe gắn máy của cán bộ chiến sĩ công an; đốt 11 ô tô của công an, đập hư hỏng 2 mô tô và 3 ô tô khác; đốt 3 ô tô của Sở KH-ĐT tỉnh Bình Thuận (chung hàng rào với UBND tỉnh); đốt cả trụ sở Sở KH-ĐT, nhà ở của chiến sĩ cảnh vệ và Trạm cảnh sát PCCC của Công an tỉnh Bình Thuận (đóng tại xã Phan Rí Thành, H.Bắc Bình; sát TT.Phan Rí Cửa).