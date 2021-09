Băn khoăn điều kiện để được đi lại

Ngày 23.9, tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM về việc hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, ĐBQH Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cho biết người dân và doanh nghiệp (DN) đang rất quan tâm việc sử dụng thẻ xanh Covid-19 (gọi tắt: thẻ xanh) sau ngày 30.9 ra sao để người dân có thể được đi lại. Đại tá Quang nhìn nhận khó khăn lớn nhất hiện nay là dữ liệu về tiêm vắc xin, xét nghiệm, F0 đã khỏi bệnh, nhất là F0 điều trị tại nhà đã khỏi bệnh… đang tản mát. Do đó, ông Quang đề nghị ngành y tế cập nhật kịp thời để hướng tới sử dụng mã QR tích hợp các dữ liệu phục vụ cho triển khai thẻ xanh.

Thường trực HĐND TP.HCM cũng vừa có văn bản đề nghị UBND TP.HCM và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 chỉ đạo các đơn vị khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện một phần mềm tích hợp các thông tin như: tiêm vắc xin Covid-19 , theo dõi F0, bản đồ an sinh xã hội, khai báo di chuyển nội địa, khai báo y tế … để người dân dễ khai báo và sử dụng. Nhưng đến nay, chính quyền TP.HCM chưa công bố chính thức về cách thức thể hiện của thẻ xanh.

Phần mềm “Y tế HCM” cũng được TP.HCM chọn làm nền tảng cho việc cập nhật kết quả xét nghiệm của shipper tại các DN. Ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở TT-TT TP, cho biết ngày 22.9, Sở TT-TT đã tạo tài khoản cho 33/34 DN, đồng thời tạo kênh liên lạc giữa Sở TT-TT, Sở Công thương, Sở Y tế và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật để DN sử dụng trơn tru. Đến trưa 23.9, có 19/33 DN đã thực hiện đầy đủ thao tác phần mềm để cập nhật kết quả xét nghiệm, trước khi áp dụng chính thức vào hôm nay 24.9. Các DN này đã thực hiện thành thục việc khai báo dữ liệu kết quả xét nghiệm theo mẫu, tải dữ liệu lên hệ thống và kiểm tra, xem lại dữ liệu.

Trong khi đó, Công an TP.HCM vẫn đang kiểm soát người được phép lưu thông ngoài đường tại các chốt kiểm soát thông qua phần mềm VNEID của Bộ Công an, thông tin khai báo trên phần mềm này được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư . Theo lãnh đạo Công an TP.HCM, thẻ xanh là chứng nhận điện tử dưới dạng mã QR, người dân sử dụng một ứng dụng trên điện thoại thông minh để thực hiện các công việc như: lấy mã QR để tham gia lưu thông, tới nơi công cộng, khai báo y tế, đăng ký tiêm vắc xin, xét nghiệm... Thẻ xanh cũng là hình thức công nhận cho cá nhân đã có miễn dịch nhờ đã tiêm vắc xin.