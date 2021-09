TP.HCM thông qua gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3

5 nhóm được hỗ trợ

Theo đó, có 5 nhóm được hưởng gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3. Các diện được hỗ trợ cũng bao gồm những trường hợp đang cách ly, điều trị bệnh tại các cơ sở y tế, không có mặt tại địa phương.

5 nhóm được hưởng gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 Nhóm thứ nhất gồm thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đang gặp khó khăn. Nhóm thứ hai gồm NLĐ có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn (gọi tắt địa bàn). Nhóm thứ ba là người phụ thuộc của đối tượng nêu trên gồm: cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách. Nhóm thứ tư gồm cha, mẹ, vợ hoặc chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, NLĐ đang tham gia BHXH, NLĐ được doanh nghiệp trả lương của tháng 8.2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn tại thời điểm khảo sát và lập danh sách. Nhóm thứ năm là n gười lưu trú trong các khu nhà trọ , khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian TP giãn cách và đang có mặt tại địa bàn. Nghị quyết 97 cũng nêu rõ 4 trường hợp mà TP.HCM không hỗ trợ, gồm: người đang hưởng lương hưu; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động; người lao động (NLĐ) đang tham gia BHXH; NLĐ được doanh nghiệp trả lương của tháng 8.2021.

Nguyên tắc hỗ trợ của gói đợt 3 là chi đủ, chi đúng, không bỏ sót, không trùng lặp, không phân biệt thường trú, tạm trú, lưu trú; trừ những đối tượng tự nguyện không nhận hỗ trợ. Đồng thời, việc hỗ trợ phải công khai, minh bạch, thuận lợi về thủ tục cho người thụ hưởng nhưng không lợi dụng chính sách để trục lợi cá nhân.

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/lần; kinh phí từ nguồn ngân sách TP. HĐND TP.HCM cũng đề nghị UBND TP rà soát nguồn và đảm bảo khả năng cân đối ngân sách theo đúng thẩm quyền quyết định của HĐND TP để thực hiện chính sách. Trước đó, theo tờ trình của UBND TP.HCM, dự kiến có hơn 7,3 triệu dân đang gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 và cần được hỗ trợ.

Rút kinh nghiệm từ 2 gói hỗ trợ trước

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM cũng đã tổ chức giám sát về các chính sách hỗ trợ Covid-19. Tại buổi giám sát, ông Lê Minh Tấn, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH TP, báo cáo về tiến độ triển khai các chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM. Theo đó, thời gian qua TP.HCM đã triển khai 2 gói hỗ trợ Covid-19, với việc chi trọng tâm cho hơn 1 triệu lượt NLĐ tự do. Đợt 1 cơ bản đã hoàn thành chi, đợt 2 vẫn đang tiếp tục hỗ trợ. Trong đợt 2, chính quyền TP đã và đang chi hỗ trợ cho hơn 1,2 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo; hộ lao động khó khăn. Ông Tấn cũng kiến nghị T.Ư tháo gỡ những vướng mắc trong việc chi hỗ trợ cho các nhóm NLĐ tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, ngừng việc tại các đơn vị doanh nghiệp... chủ yếu nằm trong giai đoạn khảo sát, phối hợp thực hiện hồ sơ theo quy định hướng dẫn của Nghị quyết 68.

Bất cập nhận viện trợ từ nước ngoài Tại buổi giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM, cho biết có nhiều bất cập trong quá trình nhận viện trợ từ các tổ chức, cá nhân ở nước ngoài về, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội. Bà Châu dẫn chứng khi tiếp nhận máy móc, thiết bị y tế của Mỹ đã qua sử dụng, tuy trông còn tốt nhưng theo quy định hiện hành, thiết bị y tế đã qua sử dụng không được phép nhập. Sau đó, Chính phủ đã gỡ vướng bằng văn bản đồng ý cho nhập về. "Chính phủ có văn bản cho phép nhập về nhưng lại không rõ quan điểm của ngành y tế có cho nhập hay không. Ủy ban MTTQ VN TP.HCM đã có văn bản tiếp nhận, phân phối, chỉ còn chờ văn bản của Bộ Y tế giao Sở Y tế TP.HCM thẩm định đủ điều kiện sử dụng thì phân bổ ngay. Nhưng không ai trả lời, hướng dẫn. Điều đó dẫn đến kết quả đau lòng là hàng về tới VN rồi phải tái xuất trở lại", bà Châu nói. Thông tin về gói hỗ trợ đợt 3, trong đó có việc mở rộng ra thành 5 nhóm thụ hưởng, ông Tấn cho hay qua bám sát thực tiễn và xuất phát từ tính nhân văn của TP, Sở LĐ-TB-XH đã kiến nghị mở rộng cho thành viên trong cùng một hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn , không có khả năng làm việc, của người hưu trí đang hưởng lương, người trợ cấp mất sức lao động được hưởng này.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã đề nghị phải rút kinh nghiệm trong việc chi hỗ trợ đợt 3 từ 2 gói hỗ trợ trước đó của TP, nhất là quy định đối tượng phải rõ ràng, bao quát hết thành phần khó khăn để nhận hỗ trợ, tránh tình trạng người dân bức xúc. Ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - xã hội HĐND TP, yêu cầu các sở ngành, địa phương cần rà soát kỹ đối tượng khó khăn, bởi ở

2 gói hỗ trợ trước, với nhóm NLĐ tự do, địa phương đã khảo sát, dự báo số lượng để từ đó cân đối nguồn ngân sách nhưng khi đi vào thực tế thì phát sinh số lượng người hỗ trợ với mức chênh lệch khá lớn. “Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, chính quyền xã, phường còn lúng túng, nhiều cái chưa rõ. Đề nghị các sở, ngành cần có hướng dẫn chi tiết cho chính quyền cơ sở, như việc thống nhất các biểu mẫu, thống kê, danh sách được phê duyệt, ký duyệt...”, ông Bình nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Sỹ Quang, Phó giám đốc Công an TP.HCM, cũng đề nghị Sở LĐ-TB-XH phối hợp Sở TT-TT tuyên truyền để người dân và cán bộ cấp cơ sở hiểu rõ về các đối tượng được chi hỗ trợ để có thể thực hiện chính sách tốt; đồng thời phối hợp Công an TP.HCM để đối sánh dữ liệu giữa hệ thống dữ liệu an sinh và phần mềm quản lý dân cư, từ đó có thể giải quyết tình trạng sót lọt hay trùng lặp đối tượng...

Bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM, cũng yêu cầu các sở ngành lưu ý nếu lập đối tượng nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 09 vẫn chưa xong, chưa chi hỗ trợ thì phải tiếp tục tham mưu, rà soát và thực hiện để chi cho người dân. “Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị quyết 09”, bà Lệ nói.