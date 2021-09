TP.HCM: Gói hỗ trợ Covid-19 đợt 3 sẽ được triển khai như thế nào? Ai được nhận?

Hai gói hỗ trợ Covid-19 trước đó tại TP.HCM Gói hỗ trợ đợt 1 TP.HCM triển khai song song các chính sách hỗ trợ cho người dân theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và Nghị quyết 09/2021 của HĐND TP.HCM. Cụ thể, ngày 1.7, TP.HCM ban hành Công văn 2209 triển khai gói hỗ trợ đợt 1 với 6 chính sách hỗ trợ như hỗ trợ người lao động tại các doanh nghiệp ; hỗ trợ lao động tự do; hỗ trợ hộ kinh doanh phải dừng hoạt động; hỗ trợ thương nhân tại các chợ truyền thống... Sau đó, ngày 28.7, TP.HCM ban hành Công văn 2512 triển khai gói hỗ trợ theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ, bổ sung thêm một số chính sách như hỗ trợ công chức làm nghệ thuật, hướng dẫn viên du lịch ... Gói hỗ trợ đợt 2 Trước tình hình dịch kéo dài, ngày 6.8, UBND TP.HCM đã tiếp tục ban hành Công văn 2627 triển khai gói hỗ trợ đợt 2, hỗ trợ tiếp cho lao động tự do theo danh sách đợt 1 và thực hiện hỗ trợ cho một diện mới: hộ nghèo, cận nghèo và hộ lao động nghèo mà không có bất cứ điều kiện nào như thường trú, tạm trú... Tuy nhiên, từ thực tế phát sinh, TP.HCM tiếp ban hành Công văn 2799 bổ sung số lượng lao động tự do; bổ sung số lượng hộ lao động nghèo, đồng thời sau đó điều chỉnh cụm từ “hộ lao động nghèo” thành “hộ lao động có hoàn cảnh khó khăn” do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 để mở rộng hỗ trợ.