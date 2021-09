Gói hỗ trợ Covid-19 TP.HCM: 1,5 triệu/người, 3 triệu/người, hiểu sao cho đúng?

Ngoài những diện hỗ trợ trên, TP.HCM còn có gói cứu trợ các túi an sinh của Trung tâm an sinh TP.HCM và không có điều kiện, chuẩn mực hay ràng buộc. Túi an sinh này gồm nhu yếu phẩm có thể sử dụng trong vòng từ 5 - 7 ngày. Nhiều người cũng đặt ra câu hỏi, người khó khăn nhận được túi lần 1 vậy có thể nhận túi lần 2 không và làm cách nào để nhận được? Trung tâm an sinh TP.HCM cho biết, với trường hợp cấp bách sẽ do Đội SOS của Trung tiếp nhận, hỗ trợ thì thông tin người yêu cầu hỗ trợ vẫn còn lưu lại trên hệ thống. Lúc này, phía quận, huyện, sau một thời gian sẽ đáo vòng lại để xem người dân có thiếu thốn, cần thêm gì. Thông thường người nhận hỗ trợ một lần rồi sẽ biết ai là người đến cho và hỏi ngay người đó. Địa phương sẽ đưa thông tin cho người dân khi xuống hỗ trợ để khi cần hỗ trợ tiếp sẽ gọi họ để cung cấp.