TP.HCM hỗ trợ người lao động phi chính thức bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Sở LĐ-TB-XH TP.HCM vừa đề nghị 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức rà soát, lập danh sách người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn để phục vụ công tác hỗ trợ. Đối tượng nhận hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) bị mất việc làm do ảnh hưởng bởi dịch bệnh phải đảm bảo có đủ các tiêu chí và điều kiện theo yêu cầu.