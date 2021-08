TP.HCM: Đề xuất bổ sung đối tượng nhận gói hỗ trợ Covid-19 với hơn 9.247 tỉ đồng

Ngày 30.8, theo thông tin từ Sở LĐ-TB-XH TP.HCM, ngày 28.8, đơn vị đã gửi khẩn tờ trình đề xuất bổ sung đối tượng gặp khó khăn nhận gói hỗ trợ Covid-19 trên địa bàn TP.HCM, với tổng số tiền hơn 9.200 tỉ đồng.

Trong đó, đã chi trả hoàn tất đợt 1 với tổng số 365.794 lượt người và đang chi trả cho đợt 2 (đã giải quyết cho 438.697/1.003.362 lượt người với số tiền hơn 658 tỉ đồng).

Chiếu theo Nghị quyết 09 và Công văn 2209 quy định, hỗ trợ cho lao động tự do cho 2 lần giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15. Tuy nhiên, Sở LĐ-TB-XH TP.HCM nhận định, đến nay, do tình hình dịch diễn biến phức tạp, TP đã nâng mức độ áp dụng giãn cách xã hội, biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị 16 nên lao động tự do tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 . Do đó, Sở LĐ-TB-XH kiến nghị bổ sung hỗ trợ cho nhóm đối tượng này trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 tại điểm c khoản 4 Điều 2 Nghị quyết số 09.