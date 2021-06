TP.HCM triển khai gói hỗ trợ 886 tỉ đồng: Đối tượng, điều kiện, thủ tục hưởng ra sao?

Theo kế hoạch đã được thông qua, đối với đối tượng NLĐ không có giao kết hợp đồng lao động (tức lao động tự do) bị mất việc làm, giảm sâu thu nhập hoặc không có thu nhập trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để kiểm soát dịch Covid-19 , TP.HCM quy định mức hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày, áp dụng trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng. TP.HCM dự kiến có khoảng 230.000 NLĐ tự do được hỗ trợ. Để được nhận hỗ trợ, NLĐ tự do cần đảm bảo điều kiện như cư trú hợp pháp tại địa phương (trường hợp tạm trú phải có đăng ký tạm trú, được cơ quan công an xác nhận), không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo TP.HCM giai đoạn 2021 - 2025 (4 triệu đồng/tháng).