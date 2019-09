Bắn súng chỉ thiên chặn xô xát ở khu vực phố Tây

Trưa 10.9, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo Công an P.Phạm Ngũ Lão (Q.1) cho biết lúc 0 giờ 10 cùng ngày, đơn vị nhận tin báo về việc nhóm người gây mất an ninh trật tự, có nguy cơ xảy ra xô xát ở quán bar nằm trên đường Cống Quỳnh (P.Phạm Ngũ Lão, Q.1).

Lúc này, một nhóm đứng ngoài đường Cống Quỳnh, một nhóm đứng bên ngoài quán bar có nguy cơ lao vào đánh nhau, nên Công an P.Phạm Ngũ Lão đã bắn súng chỉ thiên ngăn chặn, giải tán đám đông. Sau đó, nhóm người bên ngoài rời đi.

Nhờ sự can thiệp kịp thời của lực lượng công an nên hai nhóm không xảy ra xô xát. “Hai nhóm này vui chơi và xảy ra xích mích, mâu thuẫn bên trong quán bar. Rất may chưa xảy ra vụ xô xát hay thậm chí hỗn chiến ”, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết.