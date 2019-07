Bán thuốc chữa ung thư giả, cựu Chủ tịch VN Pharma đối mặt án tử hình

Ngày 3.7, nguồn tin Thanh Niên cho biết Viện KSND tối cao đã ra cáo trạng lần 2, truy tố 12 bị can trong vụ án buôn bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma). Các bị can cùng bị truy tố về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, theo khoản 4 điều 157 bộ luật Hình sự 1999. Theo khung hình phạt này, các bị can có thể bị phạt tù từ 20 năm đến chung thân hoặc tử hình.