Băng giá dày đặc trên đỉnh núi Fansipan

Nhiệt độ đo lúc 7 giờ sáng cùng ngày tại Cò Nòi (Sơn La) và Bắc Mê (Hà Giang) giản xuống còn 11 độ C; Hoàng Su Phì (Hà Giang) rét 11,8 độ C. Tại Lào Cai, nhiệt độ ở Bắc Hà giảm xuống 9,2 độ C; Sa Pa rét 7,6 độ C. Tại Sìn Hồ (Lai Châu) nhiệt độ giảm rất sâu, xuống còn 6,8 độ C. Đây là mức giảm nhiệt thấp nhất ghi nhận được ở các địa phương miền Bắc trong đợt không khí lạnh này.

Cũng trong sáng sớm nay, băng giá tiếp tục xuất hiện trở lại ở khu vực đỉnh núi Fansipan. Ghi nhận tại quần thể du lịch Sun World Fansipan Legend trên đỉnh Fansipan (huyện Sa Pa, Lào Cai), băng giá xuất hiện dày đặc, bám chặt trên các lối đi và chóp kim loại đỉnh Fansipan. Băng ngưng tụ thành lớp dày khiến du khách có thể cầm nắm được tạo thành hình những con vật ngộ nghĩnh.

Đây là lần thứ hai băng giá xuất hiện trên khu vực đỉnh núi Fansipan ở thời điểm cuối mùa thu, đầu đông năm nay. Trước đó, trong các ngày 31.10 và 1.11, băng giá cũng được ghi nhận xuất hiện ở khu vực đỉnh núi Fansipan khi nhiệt độ giảm xuống dưới 0 độ C.