Băng giá, tuyết rơi phủ trắng núi rừng trên đỉnh Fansipan

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc khiến nhiệt độ giảm sâu, xuống ngưỡng rét đậm, rét hại.

Nhiệt độ đo lúc 7 giờ sáng nay, 6.12, tại thị trấn Sa Pa (tỉnh Lào Cai) giảm sâu nhất, chỉ còn 1,6 độ C. Tại thị trấn Mộc Châu (Sơn La) nhiệt độ là 7,3 độ C; tại khu vực Ngân Sơn (Bắc Kạn) 5 độ C.

Tại Hà Nội, nhiệt độ lúc 7 giờ sáng nay cũng giảm thấp, chỉ còn 14 độ C. Tại thành phố Việt Trì (Phú Thọ) có rét 13 độ C; tại Hòa Bình có rét 11 độ C. Nhiệt độ tại Cao Bằng và Lạng Sơn đều ở mức 7 độ C.

Theo thông tin từ đại diện khu du lịch Sun World Fansipan Legend (huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai), trên đỉnh núi Fansipan ở độ cao 3.143 m so với mực nước biển sáng nay, băng giá tiếp tục xuất hiện trở lại trong đêm 5.12 và rạng sáng 6.12.

Đang có mặt tại khu du lịch này để trải nghiệm lễ hội mùa đông, chị Phan Thúy (một du khách ở Hà Nội) cho hay, đến 8 giờ sáng nay, băng giá vẫn phủ trắng khắp đồi núi, rừng cây trên đỉnh núi Fansipan. Lớp băng cũng bám dọc trên các lối đi. “Có lẽ trong đêm qua, khu vực này đã có mưa tuyết , vì đến sáng nay vẫn còn nhiều hạt tuyết bám lại trên các cửa kính”, chị Thúy nói.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, rét tiếp tục duy trì tại các tỉnh miền Bắc trong những ngày cuối tuần này. Dự báo vùng núi cao khu vực miền núi phía Bắc tiếp tục có rét đậm, rét hại, nhiều khả năng tiếp tục xảy ra các hiện tượng băng giá , sương muối, tuyết rơi.

Chỉ sau một đêm, núi rừng trên đỉnh Fansipan bị băng giá bao phủ Ảnh Tiến Đạt Nhũ băng dày bám chặt trên lá, cành cây Ảnh Tiến Đạt

Hạt tuyết bám trên cửa kính trên đỉnh núi Fansipan Ảnh Tiến Đạt