Băng nhóm cho vay nặng lãi có súng, áo giáp bị triệt phá thế nào?

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ghi nhận Nghệ An là khu vực có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất cả nước: đo tại Tương Dương 41oC, Con Cuông 40oC, Quỳ Hợp 39,4oC.