TP.HCM bắt giữ nhóm cho 60.000 'khách hàng' vay nặng lãi qua app

Ngày 20.4, Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm trên tuyến, địa bàn (Đội 4) - Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can trong đường dây cho vay nặng lãi qua ứng dụng (app) với lãi suất lên đến 90%/tháng