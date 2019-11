Băng nhóm côn đồ giữa đêm chặn đường đập phá xe ô tô

Bước đầu, công an xác định trong nhóm này có một số người là dân địa phương. Hiện Công an H.Đức Hòa đã cho chủ xe giám định thiệt hại tài sản để làm cơ sở xử lý.

Khoảng 23 giờ ngày 4.11, anh H.C.Đ. (32 tuổi, ngụ ấp Thuận Hòa, xã Hòa Khánh Nam, H.Đức Hòa, Long An) điều khiển ô tô BS 51F1 - 8721 lưu thông trên đường tỉnh 825 đi đến ấp An Hòa, xã An Ninh Tây (H.Đức Hòa) đón khách theo hợp đồng.

Khi xe đến gần cua quẹo thuộc ấp An Hòa, thì một nhóm 15 thanh niên ra giữa đường chặn lại. Lúc này, anh C. cho xe giảm tốc độ liền bị một băng nhóm dùng chân tay đập vào kính và cửa xe, kêu anh Đ. bước ra nhưng anh tăng tốc chạy đi.

Sau khi đón khách, anh Đ. quay trở lại thì nhìn thấy ánh đèn xe tới gần. Băng nhóm này tiếp tục kéo ra chặn đường, cầm hung khí buộc tài xế dừng đột ngột. Ngay sau đó, nhóm này cầm chai bia, ghế nhựa lao tới đập bể kính xe, móp đầu xe và hư hỏng một số bộ phận khác. Sau khi đập phá xe, cả nhóm đi vào khu vực đồng ruộng bỏ trốn.

Lo sợ nguy hiểm xảy ra, anh Đ. chạy xe đến Công an xã An Ninh Tây trình báo việc bị chặn đường và bị đập hư hỏng xe ô tô.