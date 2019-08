Điều tra vụ nam thanh niên chết bất thường trong chuồng gà

Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 17.8, ông Đỗ Quang Thép (50 tuổi, trú tại xã Liên Hòa, thị xã Quảng Yên) phát hiện thi thể nam thanh niên trong chuồng gà của gia đình nên trình báo cơ quan công an.

Công an thị xã Quảng Yên đã có mặt tại hiện trường và lấy lời khai của các nhân chứng, tiến hành khám nghiệm tử thi

Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là anh Đỗ Văn Đông (23 tuổi, trú tại xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên).

Trao đổi với phóng viên, chị Nguyễn Thị Vân (người dân địa phương) cho biết, anh Đông là đối tượng nghiện ma túy lâu năm trên địa bàn. Không những thế, người này từng nhiều lần bị người dân phát hiện khi đi trộm cắp vặt trong vùng.

Ông Lê Văn Mịn, Chủ tịch UBND xã Liên Hòa, cho biết cơ quan công an chưa có kết luận chính thức nhưng bước đầu khẳng định vụ việc không phải là án mạng. Nạn nhân có khả năng tử vong do vào chuồng gà trộm cắp nhưng không may chạm phải dây điện của hệ thống chiếu sáng.