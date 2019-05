2 thi thể bị đổ bê tông: Lời khai mâu thuẫn kết quả khám nghiệm tử thi

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 19.5, Công an tỉnh Bình Dương cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án "2 thi thể bị đổ bê tông" phát hiện ở xã Hưng Hòa, tạm giữ 4 nghi can để điều tra về hành vi giết người. Bốn nghi can bị tạm giữ gồm: Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM), Lê Phú Hạnh (54 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang). Theo thông tin ban đầu, các nghi can khai nhận hai nạn nhân Trần Đức Linh và Trần Trí Thành tu luyện một giáo phái (chưa được công nhận ở Việt Nam - PV) cùng với Phạm Thị Thiên Hà và Lê Ngọc Phương Thảo. Thời gian đầu, nhóm Hà, Thảo và 2 nạn nhân "tu luyện" ở Khánh Hòa sau đó chuyển về nhà bà Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, mẹ Hà) ở TP.HCM. Tại TP.HCM, bà Hoa không đồng ý cho nhóm của Hà "tu luyện" tại nhà nên cả nhóm đã thuê một căn nhà trên đường D2 (KCN Bàu Bàng, Bình Dương) để tiếp tục "tu luyện". Tại đây, giữa 2 nạn nhân và Hà, Thảo xảy ra mâu thuẫn nên nhóm này chuyển xuống Bà Rịa - Vũng Tàu thuê nhà để tiếp tục "tu luyện". Các nghi can khai, trong khi "tu luyện" nạn nhân Linh đã bị “nhập tà” và nhảy từ trên lầu 1 xuống đất, tử vong. Sau đó, Hà, Thảo cho thi thể Linh vào trong thùng phuy nhựa, ướp trà, quấn băng keo, rồi thuê căn nhà số 90 ở xã Hưng Hòa, mang thùng phuy nhựa có chứa thi thể lên căn nhà này, để trong phòng, tiếp tục tu luyện. Trong quá trình tu luyện ở xã Hưng Hòa, Hà, Thảo khai nhận nạn nhân Thành có nhiều biểu hiện không tuân thủ quy định tu luyện và sợ hãi với thùng phuy nhựa có chứa xác chết để ở trong phòng nên lên kế hoạch để giết Thành. Hà, Thảo đi mua kích điện, bình ắc quy về và kích điện cho nạn nhân Thành bất tỉnh sau đó dùng dây dù siết cổ cho đến chết. Sau khi nạn nhân Thành chết, nhóm của Hà, Thảo vẫn để thi thể nạn nhân ở tại căn nhà, "tu luyện" tiếp. Khi thi thể nạn nhân Thành bắt đầu phân hủy, bốc mùi khó chịu, nhóm của Hà đi mua bồn nhựa, xi măng, cát về để đưa thi thể nạn nhân vào trong và đổ bê tông lên. Nhóm của Hà khóa cửa căn nhà di chuyển đến TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) thuê căn phòng trong khách sạn ở P.Phú Thọ (TP.Thủ Dầu Một) để "tu luyện" cho đến khi phát hiện công an đang truy tìm thì tìm cách bỏ trốn nhưng đã bị bắt giữ.