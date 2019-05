Hai thi thể bị đổ bê tông liên quan đến 'giáo phái lạ'?: Khởi tố vụ án

Sáng 19.5, thượng tá Võ Văn Sinh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Bình Dương, cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã khởi tố vụ án "2 thi thể bị đổ bê tông " phát hiện ở xã Hưng Hòa (H.Bàu Bàng, Bình Dương), tạm giữ 4 nghi can để điều tra về hành vi giết người