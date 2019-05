Vụ 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang: Khẩn trương điều tra động cơ gây án

Chiều 18.5, Công an tỉnh Bình Dương thông tin về việc bắt giữ 4 nghi can liên quan đến vụ sát hại 2 người đàn ông rồi đổ bê tông phi tang ở xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng (Bình Dương). Theo đó, công an đã bắt giữ Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM; mẹ của Hà), Lê Phú Hạnh (ngụ Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang). Đây là những nghi can đã thuê và lưu trú tại căn nhà số 90 (ấp 5, xã Hưng Hòa), nơi đã phát hiện 2 thi thể bị Theo đó, công an đã bắt giữ Phạm Thị Thiên Hà (31 tuổi), Trịnh Thị Hồng Hoa (66 tuổi, cùng ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM; mẹ của Hà), Lê Phú Hạnh (ngụ Bình Dương) và Lê Ngọc Phương Thảo (29 tuổi, ngụ Tiền Giang). Đây là những nghi can đã thuê và lưu trú tại căn nhà số 90 (ấp 5, xã Hưng Hòa), nơi đã phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông phi tang

[VIDEO] Lời khai ban đầu vụ thi thể bị đổ bê tông: Mẹ con cùng là nghi can

Cuộc đào thoát trong đêm bất thành

Trước đó, trong đêm 17.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã có văn bản gửi Bộ Công an và công an các tỉnh, thành trong cả nước đề nghị hỗ trợ truy tìm tung tích Phạm Thị Thiên Hà và Trịnh Thị Hồng Hoa, Lê Phú Hạnh để làm sáng tỏ vụ án. Theo thông báo này, Công an tỉnh Bình Dương cũng đề nghị lực lượng CSGT, hình sự, quản lý hành chính về trật tự xã hội thuộc công an các tỉnh, thành hỗ trợ truy tìm chiếc xe 7 chỗ hiệu Ford Everest (màu ghi vàng đen xám) biển kiểm soát 51A-718.30.

tin liên quan 'Hai thi thể bị đổ bê tông': Lời khai ban đầu của 4 nghi phạm Chỉ trong khoảng 4 giờ văn bản được phát đi, nhiều người dân đã nhận được thông tin và bắt đầu cảnh giác. Khoảng 2 giờ 30 ngày 18.5, tại khách sạn Tiamo Phú Thịnh, Hà, Hoa, Hạnh và Thảo (người đứng tên thuê phòng trong khách sạn) bất ngờ trả phòng thuê ở hơn 1 tháng nay để lên xe di chuyển đi nơi khác. Chỉ trong khoảng 4 giờ văn bản được phát đi, nhiều người dân đã nhận được thông tin và bắt đầu cảnh giác. Khoảng 2 giờ 30 ngày 18.5, tại khách sạn Tiamo Phú Thịnh, Hà, Hoa, Hạnh và Thảo (người đứng tên thuê phòng trong khách sạn) bất ngờ trả phòng thuê ở hơn 1 tháng nay để lên xe di chuyển đi nơi khác.

Phát hiện thấy dấu hiệu khả nghi, và đặc biệt khi ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 51A-718.30 do Hà điều khiển chạy ra khỏi khu khách sạn, nên bảo vệ báo cho "đồng nghiệp" khu dân cư Phú Thịnh (cách khách sạn khoảng 500 m) chặn lại. Bị chặn lại, Hà đã phản ứng với bảo vệ khu dân cư hòng thoát thân nhưng bất thành. Nhận được tin báo của bảo vệ, công an đã đến khu dân cư Phú Thịnh đưa những người trên xe về trụ sở.

Vụ án mạng có nhiều tình tiết phức tạp

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương, sáng 18.5, qua đấu tranh 4 nghi can nêu trên không khai nhận liên quan vụ việc. Cả 4 người thường phản ứng, không hợp tác mỗi khi có máy quay phim hay điện thoại của công an quay về hướng họ. Đến trưa cùng ngày, 4 người này bắt đầu khai nhận có liên quan đến vụ án.

[VIDEO] Hé lộ nguyên nhân vụ thi thể bị đổ bê tông: Giết người vì mâu thuẫn

Phạm Thị Thiên Hà khai nhận đã thuê một căn nhà trên đường D2, KCN Bàu Bàng (H.Bàu Bàng) để ở cùng với 3 người trên trong quá trình đi về từ căn nhà số 90 (xã Hưng Hòa) và căn phòng khách sạn Tiamo Phú Thịnh. Ngay lập tức, 3 tổ điều tra cấp tốc đến khám xét 3 chỗ ở trên. Tại phòng 4 người thuê ở khách sạn Tiamo Phú Thịnh, công an đã thu được nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động một giáo phái không được công nhận ở VN.

Còn tại căn nhà trên đường D2 và căn nhà số 90 (xã Hưng Hòa), công an cũng thu được nhiều vật chứng phù hợp với lời khai của 4 người liên quan. Đáng chú ý, tại căn nhà trên đường D2, khi công an đến khám xét, căn nhà này cũng bị giăng kín phía trước bằng bạt giống như căn nhà số 90 vào thời điểm trước khi 2 thi thể bị đổ bê tông được chủ nhà và người mua nhà tình cờ phát hiện.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, vụ án mạng có nhiều tình tiết phức tạp nên chưa thể cung cấp chi tiết. Tuy nhiên, bước đầu nhận định đây là vụ án giết người do mâu thuẫn, và cơ quan công an đang khẩn trương điều tra, xác định kẻ chủ mưu, đồng phạm và động cơ gây án.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã mời ông Nguyễn Minh Vương (chủ cũ căn nhà số 90; ngụ xã Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương) đến nhận diện các nghi can. Ông Vương đã nhận ra Hoa và Hà là 2 người đã thuê và trả tiền thuê nhà của ông trước đó.

Trong khi đó, theo nguồn tin riêng của PV Thanh Niên, hiện Cơ quan CSĐT đã xác định được tên tuổi của 2 nạn nhân và đang tiến hành giám định ADN để phục vụ công tác điều tra. Được biết, 2 nạn nhân một người ở TP.HCM và một người ở khu vực bắc Trung bộ. Công an đang nghi ngờ 2 nạn nhân đã bị sát hại tại căn nhà số 90 bằng cách siết cổ và bóp cổ chết.