'Hai thi thể bị đổ bê tông': Lời khai ban đầu của 4 nghi phạm

Chiều 18.5, Công an tỉnh Bình Dương đã có thông tin chính thức về việc bắt 4 người liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông để phi tang xác ở xã Hưng Hòa, H.Bàu Bàng (Bình Dương).

Cả 4 nghi can khai nhận hơn 1 tháng trước đã thuê và lưu trú tại căn nhà số 90 (ấp 5, xã Hưng Hòa), nơi đã phát hiện 2 thi thể bị đổ bê tông để phi tang.

Người phụ nữ tên Hoa (trái) chứng kiến công an khám xét ô tô 7 chỗ

Ảnh: Đỗ Trường Công an khám xét ô tô 7 chỗ

Trong khi đó, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định 2 nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn. Hiện cơ quan công an đang tạm giữ chiếc ô tô 7 chỗ BS 51A - 781.30 để phục vụ công tác điều tra.