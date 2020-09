Băng nhóm Đường 'Nhuệ' bảo kê dịch vụ hỏa táng: Bắt Cường ‘Sơn La’

Ngày 21.9, Công an tỉnh Thái Bình thông tin, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án cưỡng đoạt tài sản liên quan đến dịch vụ hỏa táng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Quách Việt Cường (46 tuổi, ngụ số nhà 35, tổ 10, P.Trần Hưng Đạo, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, Quách Việt Cường thường được gọi là Cường “Sơn La”, từng là trưởng phòng kinh doanh một doanh nghiệp chuyên về dịch vụ mai táng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Trước khi bị bắt, Cường “Sơn La” xác nhận từng cầm điện thoại nhận tin nhắn "báo ca" hỏa táng từ các dịch vụ tang lễ để tổng kết và thu tiền giúp nhóm Đường “Nhuệ”.

Cụ thể, Cường “Sơn La” từng trao đổi với báo chí: “Tôi làm cho Đường 2 lần, tổng kết vào ngày 5 và 20 hằng tháng âm lịch. Mỗi ca hỏa táng, cơ sở mất 500.000 đồng, đến ngày nộp tiền sẽ tổng kết tin nhắn để tính toán, tôi thu giúp Đường 1 lần 82 triệu và 1 lần 83 triệu. Chính tôi hằng tháng cũng phải cầm 45 - 50 triệu đồng của công ty mình đi nộp, việc này có thật vì kế toán xuất hóa đơn ghi rõ “nộp tiền ca”. Ít nhất, mỗi tháng Đường thu được 150 triệu đồng tiền ca, ròng rã trong 2 năm”.

Như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 22.4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", chồng Dương "Đường", 49 tuổi, ngụ P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản.

Cùng bị khởi tố với Nguyễn Xuân Đường là Ninh Đức Lợi (46 tuổi, ngụ số nhà 11, tổ 56, P.Bồ Xuyên, TP.Thái Bình). Đường “Nhuệ” cùng Ninh Đức Lợi bị khởi tố do có hành vi thu trái phép 500.000 đồng mỗi ca hỏa táng của các đám ma ở Thái Bình.

Đến ngày 30.7, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Dương (tức Dương "Đường" , 40 tuổi, ngụ P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội cưỡng đoạt tài sản, do có liên quan đến việc bảo kê dịch vụ hỏa táng.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tại Thái Bình có hàng chục doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ mai táng phải hàng tháng đóng tiền cho băng nhóm của Đường “Nhuệ” khi thực hiện dịch vụ hỏa táng. Việc đóng tiền này bắt đầu từ cuối năm 2017 đến khi Đường "Nhuệ" bị bắt.

Theo đó, các doanh nghiệp làm dịch vụ mai táng tại tỉnh Thái Bình được “chia” các địa bàn để hoạt động, trong đó, mỗi doanh nghiệp chỉ được làm dịch vụ tại khoảng 10 xã và không được xâm phạm vào lãnh địa của nhau.

Khi đưa một người chết đi thiêu, doanh nghiệp phải “báo cáo” tên tuổi, thời gian, địa điểm cho nhóm của Đường “Nhuệ”, gọi là “báo ca”, rồi định kỳ mỗi tháng 2 lần đóng tiền cho Ninh Đức Lợi vào ngày 5 và 20 âm lịch, với số tiền 500.000 đồng mỗi ca hỏa thiêu.