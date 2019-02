Băng tội phạm quốc tế giả công an để lừa đảo

Theo cáo trạng, tháng 11.2017, Trà điều Chen Kun Chin (quốc tịch Đài Loan) qua VN tham gia đường dây lừa đảo nói trên. Thông qua một số người từng đi lao động tại Đài Loan giới thiệu, Chen Kun Chin thuê 5 bị can là: Phan Văn Trọng, Hoàng Vũ Trung, Phan Thanh Nhân, Trần Minh Khanh và Nguyễn Thanh Phú đứng tên mở khoảng 10 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi phạm tội.

Sáng 27.11.2017, ông N.Đ.Kh (83 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) nhận được điện thoại (ĐT) của một người tự xưng tên là trung úy Hoàng Tấn Phát, cán bộ Công an TP.Hà Nội, thông báo đang nợ tiền ĐT gần 17 triệu đồng. Sau đó, người này chuyển máy cho một người tự xưng là trung tá Đặng Văn Cơ, cán bộ Tổng cục Cảnh sát. “Trung tá Cơ” thông báo ông Kh. liên quan một đường dây tội phạm rửa tiền rất lớn mà công an đang điều tra, đồng thời yêu cầu ông Kh. khai báo thông tin về tài sản và nhân thân.

Khi biết ông Kh. có 123 triệu đồng đang gửi tại ngân hàng, bọn chúng yêu cầu ông rút toàn bộ số tiền chuyển vào một tài khoản đứng tên Nguyễn Thanh Phú để “phục vụ công tác điều tra”, nếu kiểm tra số tiền không phạm pháp sẽ chuyển trả lại. Nghe theo, ông Kh. đã chuyển tiền theo yêu cầu. Hai ngày sau, dò la thông tin từ nhiều bạn bè, nhận thấy mình bị lừa nên ông đến công an trình báo.

Với thủ đoạn trên, các bị can đã lừa đảo thêm 5 nạn nhân khác, gồm: bà N.K.Th (66 tuổi, ngụ Q.Đống Đa, TP.Hà Nội) 1,3 tỉ đồng; hơn 600 triệu đồng của ông V.A.T (80 tuổi, Q.Bình Thạnh, TP.HCM), hơn 156 triệu đồng của bà P.T.Th (63 tuổi, Q.2, TP.HCM),

200 triệu đồng của bà N.T.K.L (59 tuổi, Q.Gò Vấp, TP.HCM) và 100 triệu đồng của bà V.T.N.M (62 tuổi, tỉnh Gia Lai). Tổng số tiền các nạn nhân bị lừa gần 2,5 tỉ đồng. Các bị can đăng ký mở tài khoản ngân hàng cung cấp cho Chen Kun Chin, khai được Chen hứa trả 1,5% trên tổng số tiền lừa được.

Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát chưa thống nhất

Quá trình điều tra, Chen Kun Chin khai được Nung Min Chun và Tu Tsan Chang hứa trả công 1% trên số tiền rút được. Tháng 3.2018, Cơ quan Điều tra (CQĐT) triệu tập Nung Min Chun lên làm việc và Chun thừa nhận được Tu Tsan Chang giao nhiệm vụ trực tiếp nhận tiền lừa đảo do Chen Kun Chin và nhóm người VN thực hiện, giao lại cho Tu Tsan Chang để chuyển về cho tổ chức lừa đảo do Hồng Trà cầm đầu tại Đài Loan. Nung Min Chun cũng thừa nhận đã nhận 579 triệu đồng từ Chen Kun Chin.

Sau đó, CQĐT cho Chen Kun Chin, Nguyễn Thanh Phú nhận dạng Nung Min Chun và ngược lại. Kết quả những người này đều nhận dạng được nhau. Nhận thấy Nung Min Chun có liên quan đến vụ án và không có nơi cư ngụ ổn định, có dấu hiệu bỏ trốn nên CQĐT ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, nhưng Viện kiểm sát không phê chuẩn và yêu cầu CQĐT trả tự do cho Nung Min Chun.

Sau khi củng cố thêm chứng cứ, tháng 5.2018, CQĐT có quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Nung Min Chun và đề nghị Viện KSND TP.HCM phê chuẩn; đồng thời CQĐT cũng ra quyết định hoãn xuất cảnh đối với Nung Min Chun. Tuy nhiên, VKS tiếp tục ra quyết định hủy bỏ quyết định khởi tố bị can và quyết định không phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nung Min Chun.

Theo CQĐT, hiện tại họ đã sử dụng hết các biện pháp điều tra cần thiết và hiện Nung Min Chun không còn cư ngụ tại nơi đăng ký với CQĐT, nhưng khi xác minh tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) thì đối tượng này chưa xuất cảnh. Còn Tu Tsan Chang thì CQĐT không xác định được lai lịch và không có thông tin người này đã nhập cảnh vào VN.