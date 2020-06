Bao giờ Quảng Nam xử lý rốt ráo sai phạm?

Bộ Công an, Công an TP.HCM, Sở Công thương TP.HCM đã đến Báo Thanh Niên phối hợp, đề nghị hỗ trợ cung cấp thông tin để điều tra, xử lý hoạt động của “team khởi nghiệp 360”.

Sau những bất thường trong việc mua máy xét nghiệm Covid-19 tại các địa phương, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

Ngày 25.6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2020.