'Loạn' giá mua máy xét nghiệm Covid-19

Đủ loại giá! Yên Bái: Ông Nguyễn Văn Tuyến, Giám đốc Sở Y tế Yên Bái, cho biết tỉnh này đã mua hệ thống máy Realtime PCR tự động của Đức từ năm 2018, giá 1,8 tỉ đồng.



Quảng Trị: Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị, cho biết Sở Y tế giao cho CDC tỉnh mua 1 hệ thống máy XN Realtime PCR (giá 1,45 tỉ đồng) và 1 máy tách chiết mẫu tự động (giá 650 triệu đồng); hình thức mua “chỉ định thầu”. Loại máy CDC Quảng Trị mua xuất xứ từ Mỹ, XN tối đa khoảng 200 mẫu/ngày. Đà Nẵng: Sở Y tế TP.Đà Nẵng thông qua hình thức chỉ định thầu mua hệ thống Realtime PCR nguyên khối (5 màu), model AriaMX, sản xuất năm 2020, xuất xứ Malaysia, do Tập đoàn Agilent (Mỹ) sản xuất với giá gần 1,4 tỉ đồng. Lâm Đồng: CDC được một DN địa phương tặng hệ thống XN trị giá 950 triệu đồng, gồm máy Realtime PCR (nhãn hiệu CFX96 Real Sytem -C1000 Touch Themal Cycler) và máy vi tính đi kèm, cùng 200 kit XN trị giá khoảng 300 triệu đồng. Gia Lai: CDC được DN ở địa phương tặng hệ thống máy Realtime PCR xuất xứ Singapore , trị giá gần 2 tỉ đồng, công suất mỗi ngày có thể XN được khoảng 300 - 400 ca. Bình Thuận: BS Lê Văn Hồng, Phó giám đốc Sở Y tế, cho biết toàn bộ gói mua sắm thiết bị cho phòng chống dịch Covid-19 được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt là hơn 23 tỉ đồng. Đơn vị trúng thầu cung cấp gói thiết bị này là Công ty TNHH thiết bị y tế Bình Minh (ở đường Lạc Long Quân, Q.Tân Bình, TP.HCM). Giá trúng thầu là hơn 23 tỉ đồng. Trong đó có máy XN Realtime PCR giá 1,6 tỉ đồng. TP.HCM: Máy XN RT-PCR mà Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) đang sử dụng được điều từ cơ sở 2 BV Ung bướu qua. Còn máy XN RT-PCR của các BV (Bệnh nhiệt đới, Nhi đồng 1, Nhi đồng TP) đều mua từ trước đó rất lâu... Riêng BV Nhi đồng 2 vừa mua máy XN RT-PCR của Hãng Bio-Rad (Mỹ) giá khoảng 1,7 tỉ đồng và máy chiết tách 1,9 tỉ đồng (Đức). Hiện máy RT-PCR của BV Nhi đồng 2 chưa XN Covid-19 vì đang chờ thẩm định. An Giang: Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc BV đa khoa trung tâm An Giang, cho biết nơi đây có hệ thống XN Covid-19 (có cả hệ thống tách chiết tự động) nhập khẩu từ Đức là 4,129 tỉ đồng, công suất XN từ 400 - 500 mẫu/ngày. Kiên Giang: Ông Hà Văn Phúc, Giám đốc Sở Y tế, cho biết tỉnh đã trang bị 2 máy XN nhanh Covid-19, do châu Âu sản xuất với giá 3 tỉ đồng/máy. Trong đó, 1 máy cho CDC tỉnh Kiên Giang do ngân sách nhà nước đầu tư, 1 máy cho Trung tâm y tế H.Phú Quốc do một công ty tài trợ. Cà Mau: Ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, cho biết Sở Y tế có đề xuất mua máy XN, xây phòng XN... tổng cộng 5 tỉ đồng, nhưng tỉnh không đồng ý mà yêu cầu tận dụng máy móc, nhân lực các phòng thí nghiệm của Sở NN-PTNT, Y tế, KH-CN và chỉ mua thêm những bộ phận phụ còn thiếu. Ninh Bình: Ngày 28.2, UBND tỉnh có quyết định chọn nhà thầu để cung cấp hệ thống XN Realtime PCR cho BV đa khoa tỉnh. Tiền mua hệ thống hoàn toàn tự động loại 96 giếng là 5,98 tỉ đồng.