Bảo hiểm thuê máy bay cấp cứu Việt kiều bị tạt a xít: Việt Nam cũng có

Người dân xóm biển Cây Bàng bàng hoàng vì vụ việc Nhiều ngày sau vụ Việt kiều Canada bị tạt a xít, cắt gân chân ở gần bãi biển Khe Hai, thôn Trung An, xã Bình Thạnh, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi), xóm biển Cây Bàng, quê của nạn nhân, vẫn còn xôn xao. Sáng 17.2, chúng tôi có mặt ở khu dân cư số 8 - Cây Bàng (thôn Tân Hy 1, xã Bình Đông, H.Bình Sơn). Đi từ các quán cà phê đến các con đường trong xóm, người dân ở làng biển đông đúc này ai cũng lắc đầu trước sự tàn nhẫn của kẻ thủ ác đã tạt axít, cắt gân chân của anh Võ Duy Nghiêm (26 tuổi), Việt kiều Canada về quê ăn Tết. Người dân ở xóm biển Cây Bàng bảo đây là lần đầu họ chứng kiến một sự việc tàn bạo đến như vậy. Ảnh: Phạm Anh Dấu vết còn lại nơi hiện trường vụ tạt axít, cắt gân chân Trò chuyện với PV Thanh Niên, ông Đoàn Văn Hồng (62 tuổi), Trưởng khu dân cứ xóm Cây Bàng, cho biết làng biển này có 566 hộ với 1.465 khẩu, lâu nay vốn an bình, chưa xảy ra vụ việc gì mất an ninh trật tự. Riêng gia đình ông Võ Duy Linh (cha của nạn nhân Võ Duy Nghiêm) có 7 người thì 6 người đã được Võ Duy Hoàng đưa sang Canada làm việc, chỉ còn một người con gái có chồng và làm ăn tại TP.Đà Nẵng. Lâu nay, mỗi khi đi về, gia đình ông Linh ít tiếp xúc với người dân ở khu dân cư, chủ yếu quan hệ với bà con họ hàng. Còn Võ Duy Nghiêm, sau khi học xong lớp 12, đã sang Canada làm việc. Từ nhỏ lớn lên tại địa phương sống bình thường với xóm làng, không mâu thuẫn với ai. Ảnh: Phạm Anh Dấu vết còn lại nơi hiện trường vụ tạt axít, cắt gân chân Còn ông Nguyễn Văn Thanh, Phó chủ tịch UBND xã Bình Đông, cho biết 6 người trong gia đình ông Võ Duy Linh xuất cảnh sang Canada theo diện lao động có thời hạn, quốc tịch Việt Nam vẫn còn. Ông Linh và vợ được xuất cảnh sang Canada để chăm con, chăm cháu cũng thuộc diện lao động có thời hạn, cứ 6 tháng gia hạn một lần. Về việc đi và về, gia đình ông Linh làm thủ tục theo quy định hiện hành với cơ quan chức năng, còn khu dân cư thì họ không có báo. "Gia đình này thì xưa nay hầu như chưa xảy ra các vụ việc đánh lộn hay nội bộ lủng củng gì", ông Thanh nói.