Bảo Lộc: Phát hiện thi thể phân hủy trong rừng bạch đàn gần thác Đam B’ri

Chiều 24.5, thông tin từ UBND xã Đam B’ri (TP.Bảo Lộc) cho biết, địa phương đang cử lực lượng công an xã phối hợp cùng Công an TP.Bảo Lộc, Phòng Cảnh sát Hình sự và lực lượng pháp y Công an Lâm Đồng tiến hành bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện thi thể trong rừng bạch đàn.