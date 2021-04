Vĩnh Long: Phát hiện thi thể người đàn ông trên ghe bơm cát

Chiều 20.4, tin từ Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết các đội nghiệp vụ đang phối hợp với công an địa phương điều tra vụ phát hiện một thi thể nằm trong chiếc ghe bơm cát

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, nhiều người dân ở ấp Tân An, xã Tân Hạnh, H.Long Hồ (Vĩnh Long) vô cùng hốt hoảng khi phát hiện một thi thể nằm dưới đáy ghe gỗ, khi ghe này đang bơm cát cho một công trình xây dựng gần đó.

Lực lượng công an đang khám nghiệm hiện trường

Nhận được tin báo, các đội nghiệp vụ của Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an H.Long Hồ có mặt khám nghiệm hiện trường , ghi nhận lời khai và điều tra làm rõ vụ việc. Nhiều người dân hiếu kỳ đã đến đứng theo dõi lực lượng công an làm nhiệm vụ.