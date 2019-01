Bão số 1: Hai tàu cá Bạc Liêu xin trú bão ở Malaysia và Indonesia

Ngoài ra, tàu cá BL 93573TS, trên tàu có 9 ngư dân, do bà Nguyễn Thị Liên làm chủ và tàu cá KG - 9959 TS với 8 ngư dân do ông Trần Văn Nòng (cùng TT.Gành Hào, H.Đông Hải) làm chủ, gặp sóng to, gió lớn, máy có công suất nhỏ không chạy vào bờ tránh trú bão được, xin thả trôi sang vùng biển Indonesia. Còn tàu cá BL - 93683 TS, có 9 ngư dân, do bà Vũ Thị Ánh Hường làm chủ, do không vào bờ được đã xin vào vùng biển Malaysia để tránh bão