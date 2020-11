Bão số 10 đe dọa miền Trung, diễn biến phức tạp

30 người chết, 50 người mất tích do bão số 9 Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai cho biết, qua tổng hợp báo cáo từ các địa phương đến 17 giờ ngày 1.11, mưa lũ, sạt lở đất trong cơn bão số 9 tại các địa phương đã làm 30 người chết (Quảng Nam 23 người, Gia Lai 1 người, Đắk Lắk 1 người, Nghệ An 5 người) và 50 người vẫn đang mất tích (Nghệ An 2 người, Quảng Nam 24 người, Bình Định 23 người, Kon Tum 1 người).