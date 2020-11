Sáng 6.1, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện ở vùng biển phía đông bắc Philippines có một cơn bão có tên quốc tế bão Atsani đang di chuyển tiến gần vào Biển Đông

Bão số 10 vừa suy yếu, bão Atsani gió giật cấp 12 đã áp sát Biển Đông

Cụ thể, lúc 1 giờ sáng 6.11, tâm bão Atsani ở khoảng 20,6 độ vĩ bắc và 123,0 độ kinh đông, cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 290 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm bão có gió mạnh nhất ở cấp 9 - cấp 10, tương đương từ 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây bắc, mỗi giờ đi được 15 km. Đến 1 giờ ngày 7.11, tâm bão ở khoảng 22,1 độ vĩ bắc và 119,7 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây nam đảo Đài Loan ( Trung Quốc ). Vùng gần tâm bão, gió mạnh nhất ở cấp 8 - cấp 9, tương đương sức gió từ 60 - 90 km/giờ, giật trên cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng tây, sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 15 - 20 km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 1 giờ ngày 8.11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,5 độ vĩ bắc và 116,0 độ kinh đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 550 km về phía đông bắc. Vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới , gió mạnh nhất ở cấp 6 - cấp 7, tương đương sức gió từ 40 - 60 km/giờ, giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới đã vào vùng biển Quảng Ngãi – Phú Yên, cảnh báo mưa to sóng lớn

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 10, ghi nhận từ 19 giờ ngày 5.11 đến 5 giờ sáng nay, 6.11, khu vực trung và nam Trung bộ có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm.

Đặc biệt, khu vực Quảng Ngãi, Bình Định phổ biến từ 100 - 200 mm, một số nơi như Đức Phú (Quảng Ngãi) có mưa 265 mm, Phổ Phong (Quảng Ngãi) có mưa 305 mm, Đức Phong (Quảng Ngãi) có mưa 315 mm, Hoài Sơn (Bình Định) có mưa 165 mm, Ân Tín (Bình Định) có mưa 212 mm.

Bão số 10: Cù Lao Chàm bị cô lập, điều tàu SAR 274 đi cứu bệnh nhân

Mưa lớn sẽ khiến các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên và khu vực Tây nguyên xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk có khả năng lên mức báo động 1 - báo động 2, có sông lên trên báo động 2; riêng các sông nhỏ ở Quảng Ngãi, Bình Định có khả năng lên mức báo động 3.