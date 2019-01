Bão số 1-Pabuk: Tàu cá ở Bạc Liêu bị sóng đánh vỡ kính, nước tràn vào cabin

Theo ông Ẩn, thông tin từ Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân, lúc 21 giờ 36 ngày 2.1, tàu kiểm ngư KN–269 đã tiếp cận được tàu cá BL–93222TS gặp nạn. Tuy nhiên, do điều kiện đêm tối, sóng to, gió lớn cấp 7, cấp 8, tàu cá trong quá trình trôi dạt tự do trên biển đã bị sóng đánh vỡ các cửa kính, nước biển tràn vào cabin và khoang máy nên tàu KN–269 không thể tiếp cận.