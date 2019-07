Bão số 2 gây mưa lớn, hướng vào Quảng Ninh, Hải Phòng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết chiều tối 2.7, áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão số 2 và đây là cơn bão đầu tiên trong năm nay.

Đến 4 giờ ngày 3.7, vị trí tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,9 độ vĩ bắc; 110,0 độ kinh đông, trên khu vực phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách đất liền các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 410 km về phía nam đông nam. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 11. Vùng biển có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 100 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ khoảng 10 km/giờ và có khả năng mạnh thêm.

Đến 19 giờ ngày 3.7, tâm bão ở vị trí cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 200 km. Do ảnh hưởng của bão số 2, bắt đầu từ chiều 3.7, vùng biển khu vực vịnh Bắc bộ có gió mạnh dần lên cấp 6, từ đêm mai tăng lên cấp 7 - 8, giật cấp 11 khiến biển động rất mạnh.

Trên đất liền, các tỉnh từ Quảng Ninh đến Ninh Bình từ đêm nay 3.7 sẽ có gió mạnh cấp 5 - 6, gần sáng và ngày 4.7 gó gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của bão số 2, các tỉnh Hòa Bình, Sơn La, đồng bằng Bắc bộ, bắc Trung bộ từ đêm 3.7 sẽ có mưa to đến rất to. Trên các sông suối khu vực Bắc bộ, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, sẽ xuất hiện một đợt lũ.