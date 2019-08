Bão số 3: Hà Nội mưa lớn, nhiều cây xanh gãy đổ

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết, do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Thống kê lượng mưa từ 19 giờ hôm qua (2.8) đến 7 giờ sáng nay (3.8), mưa lớn nhất được ghi nhận xảy ra tại khu vực Tà Giang (Lai Châu) lên tới 150 mm, tại Mộc Châu (Sơn La) có mưa 148 mm, tại Mường Pồn (Điện Biên) mưa 72 mm, Móng Cái (Quảng Ninh) mưa 209 mm, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) mưa 169 mm, Đoan Tĩnh (Quảng Ninh) mưa 150 mm. Tại Hà Nội, mưa bắt đầu từ đêm qua và kéo dài cho đến sáng nay, nguy cơ gây ngập úng ở nhiều tuyến phố.

Ông Vũ Kiên Trung, Tổng giám đốc Công ty công viên cây xanh Hà Nội, cho biết do ảnh hưởng của mưa bão số 3, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có một số cây xanh bị gãy cành, bật gốc đổ ra lòng đường. Công ty đã huy động 100% cán bộ công nhân viên ứng trực để kịp thời giải toả, xử lý các sự cố về cây xanh.

Theo cảnh báo, trong ngày và đêm nay, khu vực nội thành Hà Nội có mưa to đến rất to. Đợt mưa này có khả năng gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành từ 0,3 - 0,5 m.

Trước dự báo mưa lớn và cảnh báo ngập úng do mưa bão số 3 ở nội thành Hà Nội, ông Bùi Ngọc Uyên, Phụ trách công tác thông tin truyền thông thông tin của Công ty TNHH một thành viên thoát nước Hà Nội, cho biết trong 2 ngày cuối tuần, công ty huy động 2.300 cán bộ, người lao động và 200 phương tiện các loại ứng trực 24/24 giờ, sẵn sàng ứng phó với tình trạng ngập lụt.

Ghi nhận trong sáng nay, trận mưa lớn đã nhanh chóng làm ngập nhiều ngõ tại trên tuyến phố Nguyễn Quý Đức (quận Thanh Xuân). Đặc biệt là khu vực chợ Thanh Xuân Bắc, nước dồn về ngập sâu khiến hoạt động buôn bán ngày thường sôi động nhộn nhịp nhưng nay ế khách do mưa bão. Còn tại đường Lương Thế Vinh (quận Thanh Xuân), nước ngập lòng đường, mấp mé lên vỉa hè sâu khoảng 0,2 - 0,3 m khiến các phương tiện giao thông đi lại khá khó khăn.

Cành cây cổ thụ gãy đổ trên phố Phan Đình Phùng, quận Ba Đình, Hà Nội Ảnh Trần Cường

Cây xanh gãy đổ trên phố Hàng Chiếu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Ảnh Trần Cường

Cây xanh gãy, đổ trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội trong mưa bão sáng nay 3.8 Ảnh Trần Cường

Hà Nội sáng sớm nay có mưa tầm tã do ảnh hưởng bão số 3 Ảnh Phan Hậu

Khu chợ Thanh Xuân Bắc, đường Nguyễn Quý Đức, quận Thanh Xuân, chìm trong nước ngập Ảnh Phan Hậu