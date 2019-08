Đề phòng lũ quét, ngập lụt do bão số 3

Miền Bắc có mưa to đến rất to do bão số 3. Vùng núi có thể lũ quét, lũ ống và sạt lở. Vùng đồng bằng trung du mưa gây lũ trên các sông, có nơi ngập sâu do mưa bão. Các tỉnh bắc miền Trung từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng chịu ảnh hưởng mưa bão trong hai ngày tới, có nơi mưa to nên vùng núi cũng có nguy cơ xảy ra lũ quét, gió giật và lốc xoáy