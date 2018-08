Bão số 4 dự báo mạnh cấp 8, đổ bộ từ Hải Phòng đến Nghệ An

Chiều nay, 15.8, tại Hà Nội, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai đã tổ chức họp với các bộ, ngành T.Ư bàn giải pháp ứng phó với bão số 4 (bão Bebinca

Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết lúc 13 giờ chiều nay, bão đang di chuyển theo hướng tây tây nam. Tâm bão số 4 còn cách bờ biển từ Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 420 km, gió mạnh cấp 9, giật cấp 11.

Cũng theo dự báo, khoảng 10 giờ sáng 17.8, tâm bão sẽ đổ bộ vào đất liền từ Hải Phòng đến Nghệ An, sức gió mạnh cấp 8. Ngay sau đó, bão số 4 di chuyển sang khu vực thượng Lào và tan dần.

Cũng theo đánh giá của Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, cơn bão sẽ ảnh hưởng đến 8 tỉnh ven biển, từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh. Do ảnh hưởng của bão, từ đêm nay đến 17.8, các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ sẽ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa 250 - 350 mm/đợt. Trong đó, vùng mưa lớn tập trung ở các tỉnh Sơn La, Hoà Bình, Thanh Hoá và Nghệ An.

Do ảnh hưởng của mưa lũ, từ 16 - 17.8, đỉnh lũ trên sông Đà lên báo động 1 - 2. Còn trên sông Thao, sông Hoàng Long, sông Bùi, sông Bưởi có khả năng lên mức báo động 2 đến báo động 3.

Ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT), cho biết đáng lo nhất hiện nay là sau nhiều ngày mưa, đất đã bão hoà nước và nguy cơ rất cao tiếp tục xảy ra lũ quét, đặc biệt là sạt lở đất, nếu xảy ra mưa lớn.

Trong những trận lũ, lũ quét, sạt lở đất xảy ra vừa qua, thống kê ở 7 tỉnh phía Bắc vẫn còn 3.589 hộ dân không có chỗ ở đảm bảo an toàn, cần phải di dời. Theo đó, Ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương triển khai ngay các lực lượng xung kích tại các thôn, bản để kiểm tra, rà soát, hướng dẫn di dời dân cư hiện đang sống trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn.

Đặc biệt, ở những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, chính quyền phải cử lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo không cho người dân qua lại.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường , Trưởng ban chỉ đạo T.Ư về Phòng chống thiên tai, nhấn mạnh cơn bão số 4 được dự báo di chuyển nhanh và càng vào bờ càng mạnh lên.

Trong khi đó, khu vực dự kiến ảnh hưởng là vùng kinh tế trọng điểm sôi động, đang trong mùa du lịch cao điểm. Không chỉ mạnh về cấp bão mà những khu vực này vừa qua đã trải qua đợt mưa lũ lịch sử. Các sông hồ hiện đã đầy nước, nên đây là ẩn hoạ lớn. Mưa bão cộng hưởng sẽ gây ra nhiều vấn đề, hệ lụy phức tạp.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Xuân Cường đề nghị các địa phương trong vùng ảnh hưởng bão phải nghiêm túc ra lệnh cấm biển, đồng thời kiểm soát chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

"Ngoài tàu cá, khu vực này đang tập trung rất nhiều tàu du lịch, khách nước ngoài. Nếu không sẵn sàng các biện pháp ứng phó, thì khi bão vào sẽ trở tay không kịp", ông Cường lưu ý.