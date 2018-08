Bão số 4 gây mưa lớn đến 500 - 600 mm tại Bắc bộ và bắc Trung bộ

Bà Huyền khởi kiện ra tòa án, yêu cầu hủy bỏ Quyết định 671 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An về việc giải quyết khiếu nại về bồi thường đất.

Lát thịt bò wagyu từ Sendai chuẩn A5, chén sashimi tim cá mập sống (same sinzo) đỏ mọng, rổ hàu hấp hé miệng vừa chín tới chờ thực khách... là những món ngon làm nên phong vị Miyagi.

Trong quá trình vây bắt các tụ điểm mua bán ma túy, do khát nước, nên khi thấy ca nước tại nhà nghi phạm, thiếu úy Đạt đã uống.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên, cho biết nghi phạm dùng súng quân dụng CKC xông vào nhà bắn chết hai vợ chồng ông Nguyễn Tuấn Vụ (ở phường Mường Thanh, Điện Biên), rồi tự sát.

Theo công an, dư luận đồn đoán vụ tử vong có liên quan đến án mạng, nhưng công an xác định nạn nhân tử vong do bệnh lý.