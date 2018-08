Bão số 4 giật cấp 9 đi vào các tỉnh từ Nam Định đến Thanh Hoá

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, 17.8, ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cho biết lúc 5 giờ 30 sáng nay, cơn bão số 4 đã đi vào địa phận đất liền ven biển các tỉnh Nam định, Ninh Bình và Thanh Hoá, với sức gió mạnh chỉ còn cấp 8, tương đương 60 - 75 km/giờ và giật cấp 9. Trong đó, vùng tâm bão đi vào khu vực Sầm Sơn và Tĩnh Gia (Thanh Hoá).

Dự báo sau khi đi vào đất liền, cơn bão sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực thượng Lào. Cũng theo ông Lê Thanh Hải, cơn bão đã gây mưa 100 - 200 mm cho Bắc bộ và bắc Trung bộ. Khu vực này dự báo còn tiếp tục mưa to đến rất to trong ngày và đêm nay.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ TN-MT), cảnh báo do ảnh hưởng của bão số 4, ở vịnh Bắc Bộ sáng nay còn có mưa bão, gió mạnh cấp 6 - 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; huyện đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) có gió giật cấp 7. Sóng biển trên vịnh Bắc Bộ cao từ 2 - 4 m, khiến biển động mạnh; sóng trên vùng biển các tỉnh từ Hải Phòng đến Nghệ An cao từ 2 - 3 m.



Ngoài ra, trên đất liền khu vực ven biển các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình và Nghệ An vẫn có gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8. Khu vực đất liền ven biển tỉnh Thanh Hóa có gió mạnh cấp 7 - 8, giật cấp 9.

Đặc biệt, hoàn lưu bão số 4 sẽ gây mưa to đến rất to ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ, với lượng mưa 150 - 250 mm. Vùng trọng tâm mưa rất to tập trung ở khu vực đông bắc, đồng bằng và trung du Bắc bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An. Trong đó, các tỉnh Hòa Bình, Thanh Hóa có khả năng mưa đặc biệt to, lên tới 300 - 400mm. Khu vực Hà Nội có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 200 mm.