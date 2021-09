Bão số 5 đã làm thiệt hại nhiều tàu thuyền ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi

Cập nhật đến 17 giờ 30 ngày 11.9, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng cho biết đã ghi nhận nhiều sự cố tàu thuyền do mưa bão số 5

Đặc biệt, tàu cá có số hiệu QNg 95058 bị phá nước, chết máy phải cứu hộ cứu nạn. Hiện tại, tàu cảnh sát biển số hiệu CSB 8002 đang di chuyển ra hiện trường trợ giúp tàu cá này.

Tâm bão số 5 đã tiến rất gần đất liền, gây mưa to gió lớn nhiều nơi

Cũng tại Quảng Ngãi, tàu kéo số hiệu ĐNa 0494 gặp sự cố khi kéo sà lan số hiệu T03 đang neo trú tránh bão tại vùng biển thôn Đông An Hải (H.Lý Sơn) gặp sự cố chân vịt, không khắc phục được đang trôi dạt cách khu neo đậu tại đảo Lý Sơn khoảng 2 - 3 hải lý.

Tại Thừa Thiên - Huế, Bộ đội biên phòng tỉnh này đã điều động 172 cán bộ, chiến sĩ giúp sơ tán 273 hộ dân với trên 660 người ở vị trí xung yếu đến tránh trú bão tại các trường học, nhà kiên cố.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 19 giờ ngày 11.9, vị trí tâm bão ở khoảng 15,5 độ vĩ bắc và 109,2 độ kinh đông, trên vùng biển Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi. Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 8, tức là từ 60 - 75 km/giờ, giật cấp 10.

Do ảnh hưởng của bão số 5 tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; tại đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị) gió giật cấp 8. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 350 mm.