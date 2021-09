Bão số 5: Vùng dịch Covid-19 hạn chế tối đa di dân khi chưa cần thiết

Ứng phó bão số 5 (có tên quốc tế là bão Conson ) trong vùng dịch Covid-19 là thách thức của nhiều địa phương nhưng phải thống nhất nguyên tắc hạn chế tối đa di dân, trường hợp phải di dân thì di dân tại chỗ “thôn nào ở thôn ấy”, “xã nào ở xã đấy”.

Đó chỉ chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai với các bộ, ngành và chính quyền các tỉnh, thành từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, triển khai công tác ứng phó bão số 5.

40 huyện, thị xã có nguy cơ ngập lụt

Cập nhật mới nhất về cơn bão số 5 , ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 15 giờ, tâm bão còn cách ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi khoảng 130 - 140 km và đang di chuyển chậm lại.

Dự báo trong 6 - 12 giờ tới, bão di chuyển theo hướng tây, tốc độ chậm lại và khả năng sẽ suy yếu dần, gió bão có thể xuống cấp 8 khi đi vào ven biển các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi trong đêm hoặc rạng sáng ngày mai 12.9.

“Dự kiến khi vào, trọng tâm bão sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh, thành: Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng , Quảng Nam, Quảng Ngãi”, ông Khiêm nói.

Cũng theo ông Khiêm, đáng ngại nhất là mưa lớn trong cơn bão này, khi tâm bão vẫn ở ngoài biển nhưng rìa mây hoàn lưu đã gây mưa rất to ở các tỉnh trung Trung bộ.

Theo ghi nhận của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm qua và sáng nay, các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định đã có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 250 mm. Một số nơi có lượng mưa rất lớn TP.Hội An (Quảng Nam) 317,4 mm, Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) 290,4 mm, Bình Sơn (Quảng Ngãi) 282,4 mm và Trà Bồng (Quảng Ngãi) 275,2 mm…

Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 5 nên từ nay đến ngày 13.9, từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với lượng mưa ở Quảng Trị đến Quảng Nam phổ biến 200 - 300 mm, có nơi trên 350 mm; Quảng Ngãi phổ biến 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm.

“Mưa bão số 5 sẽ khiến 40 huyện, thị xã tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình , Quảng Trị, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng có nguy cơ bị ngập lụt ở đô thị và đồng bằng, vùng núi có nguy cơ xảy ra sạt lở đất”, ông Khiêm nói.

Di dân tại chỗ, dừng thi công các công trình

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Hoàng Hiệp cho rằng, đáng ngại nhất là cơn bão đi chậm, hoàn lưu bão nhiều mây nên sẽ gây ra mưa lớn dài ngày. Nguy cơ lớn nhất của cơn bão này là mưa rất lớn và nhiều khu vực sẽ đối mặt với tình trạng ngập lụt trong những ngày tới.

Qua thống kê từ các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió, mưa bão, hiện có trên 2.000 ca F0 và hàng nghìn F1. Nhiều khu vực đang là “vùng đỏ” nên việc di dân tránh bão số 5 là một thách thức, phải tính toán chi tiết, sẵn sàng nhiều kịch bản khác nhau.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cũng yêu cầu, theo các kịch bản dự báo về cấp gió, nước dâng do bão, mưa lớn sau bão... các địa phương chủ động tính toán việc di dân phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

“Cần phải thống nhất một nguyên tắc chung là hạn chế tối đa việc di dân khi chưa thực sự cần thiết, trong trường hợp bắt buộc phải di dân thì nên thực hiện di dân tại chỗ, thôn nào ở thôn ấy, xã nào ở xã ấy và hạn chế tối đa di dân đi nơi khác”, ông Hiệp nói.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhắc lại vụ sạt lở đất ở thủy điện Rào Trăng 3 vẫn là bài học trong công tác ứng phó thiên tai, khi chưa kiên quyết yêu cầu dừng hoạt động các công trình đang thi công khi đã có cảnh báo mưa lớn, bão.

“Các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi phải rà soát lại và yêu cầu dừng thi công trên các công trình trong thời điểm mưa bão số 5 , bố trí nơi tránh trú đảm bảo an toàn cho các lực lượng thi công”, ông Hiệp nói.