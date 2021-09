Bão số 5 dự báo đổ bộ quần đảo Hoàng Sa vào ngày 11.9, giật cấp 13

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 10.9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 113,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 120 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11 (90 - 115 km/giờ), giật cấp 13.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 14,0 đến 18,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 118,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 - 10 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 13 giờ ngày 11.9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 16,5 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, ngay trên khu vực quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 120 km/giờ), giật cấp 13.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 - 10 km. Đến 13 giờ ngày 12.9, vị trí tâm bão ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc; 109,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 190 km về phía Tây. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (100 - 120km/giờ), giật cấp 13.

Trong 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão số 5 di chuyển theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Ở khu vực Bắc và Giữa Biển Đông có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 7 - 8, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9, sau tăng lên cấp 10 - 11, giật cấp 13; sóng biển cao từ 4 - 6 m; biển động dữ dội.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai trên vùng biển Bắc và Giữa Biển đông ở cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió Tây Nam nên khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động.

Hiện nay, trên khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa trong 3 giờ vừa qua (từ 10 đến 13 giờ ngày 9.9) tại một số nơi như: Tam Tra 95,2 mm, Xuân Bình 93,6 mm (Quảng Nam), Nghĩa Thọ 49,2 mm (Quảng Ngãi), Mỹ Trinh 36,0 mm ( Bình Định), Xuân Lộc 32,8 mm (Phú Yên), Suối Sung - Hoa Sơn 63,4 mm, Đá Trại - Hoa Sơn 58,4 mm (Khánh Hòa)…

Trong khoảng 1 - 3 giờ tới, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 30 - 60 mm, có nơi trên 100 mm.

Cảnh báo, trong 3 - 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra trên khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Khánh Hòa.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ cao tại huyện Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Hiệp Đức, Núi Thành (Quảng Nam); Sơn Tây, Sơn Hà , Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Tư Nghĩa (Quảng Ngãi); Vĩnh Thạnh, An Lão, Hoài Ân (Bình Định); TX.Sông Cầu (Phú Yên); Khánh Vĩnh, Ninh Hòa, Vạn Ninh, Diên Khánh, TP.Nha Trang (Khánh Hòa)

Nguy cơ sạt lở đất và ngập úng cục bộ trung bình tại huyện Hòa Vang (Đà Nẵng); Nam Giang, Nông Sơn, Quế Sơn, Đông Giang (Quảng Nam); Phú Mỹ, Phù Cát, Vân Canh, Tx. An Nhơn, TP.Quy Nhơn (Bình Định); Đồng Xuân, Tây Hòa, TP.Tuy Hòa (Phú Yên); Cam Lâm, Khánh Sơn (Khánh Hòa).

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.