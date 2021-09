Bão số 5 giật cấp 12, cách Quảng Trị-Quảng Ngãi 180 km, 640 người trong vùng nguy hiểm

Vùng gần tâm bão, sức gió mạnh nhất ở cấp 9 - cấp 10, tức là từ 75 - 100 km/giờ, giật cấp 12. Theo đó, vùng biển có gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên có bán kính khoảng 160 km tính từ tâm bão.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 5, tại trạm đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10. Khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 - 100 mm, có nơi trên 150 mm.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía tây khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm quần đảo Hoàng Sa ), có mưa bão, gió xoáy mạnh cấp 8 - cấp 9. Vùng gần tâm bão số 5 đi qua, gió mạnh cấp 10, giật cấp 12, sóng biển cao từ 4 - 6 m, biển động rất mạnh.

Ở vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi (bao gồm các huyện đảo Lý Sơn, Cồn Cỏ) có sóng biển cao từ 4 - 5 m, biển động rất mạnh.

Bão số 5 tác động đến đất liền như thế nào? Ngày hôm nay, khu vực đất liền ven biển các tỉnh từ Quảng Trị - Quảng Ngãi có gió mạnh dần lên. Gió mạnh nhất trên đất liền do ảnh hưởng của bão số 5 mạnh khoảng cấp 7, giật cấp 9; vùng ven biển có thể mạnh cấp 8 (bờ biển Đà Nẵng , bắc Quảng Nam), giật cấp 10, trọng tâm là các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Quảng Nam.

Trong khi đó, theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, đến 6 giờ sáng nay, vẫn còn 70 tàu với 640 người vẫn đang trong vùng biển nguy hiểm.

Trong đó, Quảng Nam có 31 tàu với 273 người; Quảng Ngãi có 33 tàu với 327 người; Bình Định có 6 tàu với 40 người.