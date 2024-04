Bắt nhóm bị can dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản nữ sinh

Ngày 26.4, tin từ Cơ quan CSĐT Công an TX.Tịnh Biên (An Giang) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quốc Vương (24 tuổi), Nguyễn Văn Giàu (34 tuổi), Nguyễn Văn Đại (15 tuổi); Nguyễn Văn Đạt (16 tuổi, cùng ngụ P.Núi Sam, TP.Châu Đốc, An Giang), để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Nguyễn Quốc Vương và Nguyễn Văn Giàu tại cơ quan công an CACC

Theo điều tra ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 3.2, nhóm bị can trên chở nhau bằng xe máy đi từ TP.Châu Đốc đến TX.Tịnh Biên để cướp tài sản người đi đường.

Khi đến P.An Phú, TX.Tịnh Biên, nhóm của Giàu, Vương phát hiện nữ sinh T.B.A chạy xe máy chở N.Đ.K.A (cùng 16 tuổi, ngụ P.Nhà Bàng, TX.Tịnh Biên) nên bàn nhau cướp tài sản các nữ sinh này. Vương chở Giàu vượt lên, đạp ngã xe máy của T.B.A khiến người và xe của nữ sinh ngã ra đường.

Lúc này, Đại và Đạt chạy đến, ngồi trên xe cảnh giới để Giàu và Vương đến chỗ 2 nữ sinh dàn cảnh đánh ghen nhằm cướp tài sản. Nhóm của Giàu lấy dao đe dọa và dùng vũ lực cướp sợi dây chuyền vàng của T.B.A; đồng thời cướp điện thoại của N.Đ.K.A, rồi cả nhóm lên xe tẩu thoát. Số tài sản cướp, cả nhóm đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Đến ngày 27.2, Đại chạy xe máy chở Giàu đến xã Ô Long Vĩ, H.Châu Phú, An Giang thì phát chị L. (42 tuổi, ngụ tại địa phương) nằm võng cặp bờ kênh có đeo dây chuyền. Đại liền quay đầu xe để Giàu đến giả vờ hỏi đường, rồi giật sợi dây chuyền vàng 18K trị giá gần 8 triệu đồng. Chạy được một đoạn, Đại bị người dân bắt giữ, còn Giàu bơi qua sông tẩu thoát và bị công an bắt giữ sau đó.

Khi nghe tin đồng bọn bị bắt, Vương đến công an đầu thú và khai nhận đã tham gia vụ cướp tài sản của 2 nữ sinh nêu trên. Đạt bị công an bắt giữ sau đó.