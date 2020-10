Bão số 7 chưa tan, bão số 8 đã 'nối gót' tiến vào Biển Đông

Chiều nay, 13.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin cho báo chí về nhận định đường đi, vùng ảnh hưởng của bão số 7, cũng như khả năng xuất hiện bão số 8 trên Biển Đông

Bão số 7 chưa tan, bão số 8 sắp 'nối gót' tiến vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, cơn bão số 7 có hoàn lưu rộng, tương tác với bộ phận không khí lạnh phía bắc. Hiện cường độ bão ổn định nhưng trong tối và đêm nay còn có tương tác thêm với địa hình đảo Hải Nam ( Trung Quốc ) khiến diễn biến về cường độ, quỹ đạo bão số 7 sẽ còn phức tạp.

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp với không khí lạnh nên từ sáng mai, 14.10, đến ngày 16.10, ở khu vực đồng bằng và ven biển Bắc bộ, Hòa Bình, phía nam tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, với tổng lượng mưa phổ biến khoảng 200 - 350 mm/đợt, có nơi trên 400 mm/đợt; các nơi khác ở Bắc bộ và Hà Tĩnh có mưa trong khoảng 50 - 150 mm/đợt.

Mưa lớn tập trung trong 2 ngày tại Bắc bộ khiến cho các tỉnh vùng núi như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang , Cao Bằng, Lạng Sơn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Khu vực đô thị cần đề phòng ngập úng cho mưa cường độ lớn. Dự báo, khu vực đông bắc như các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng sẽ có mưa rất to kèm theo gió mạnh, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất.

Bão số 7 đang hướng thẳng vào miền Trung và miền Bắc, gió giật cấp 12

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cũng cho biết, hiện nay vùng biển phía đông miền Trung Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới hoạt động. Dự báo đến này 15.10, áp thấp nhiệt đới này đi vào Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão số 8.

Cũng theo nhận định, cơn bão số 8 này sẽ hướng vào khu vực trung và nam Trung bộ. Theo đó, khoảng ngày 16.10, các tỉnh trung Trung bộ gia tăng mưa trở lại và đợt mưa này có thể kéo dài đến ngày 19 - 20.10.