Bão số 7 giật cấp 15 trên Biển Đông, tàu thuyền cần tránh xa vùng nguy hiểm

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày 3.12 cho biết, lúc 22 giờ cùng ngày, tâm bão số 7 (Kammuri) ở vào khoảng 13,6 độ vĩ bắc và 119,3 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây (quần đảo Trường Sa) khoảng 620 km về phía đông đông bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (từ 115 - 135 km/giờ), giật cấp 15. Dự báo, đến 22 giờ ngày 4.12, tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 450 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (từ 100 - 115 km/giờ), giật cấp 14.

Trong 24 giờ tới, vùng biển nguy hiểm trên Biển Đông có bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên là từ vĩ tuyến 12 độ vĩ bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ vĩ bắc, phía đông kinh tuyến 113 độ kinh đông.

Cùng ngày, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai , Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đã họp với các bộ, ngành T.Ư để triển khai công tác ứng phó với bão số 7.

Ông Nguyễn Trường Sơn, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Phòng chống thiên tai , nhấn mạnh công tác ứng phó bão tập trung chủ yếu ở trên biển, đặc biệt là nhiệm vụ kêu gọi tàu thuyền của ngư dân đang hoạt động trong vùng biển ảnh hưởng bão nắm được thông tin cảnh báo.

Bão số 7 dự báo sẽ đổi hướng và đi vào khu vực quần đảo Trường Sa, theo đó thông tin diễn biến bão liên tục được cập nhật và thông báo đến khu vực này để cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo chủ động biện pháp ứng phó.

* Sa Pa rét 5,2 độ C, dự báo vùng núi có sương muối, băng giá

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, do nằm sâu trong khối không khí lạnh nên trong ngày 3.12, nhiệt độ đo tại TT.Sa Pa (H.Sa Pa, tỉnh Lào Cai) đã có rét hại ở 5,2 độ C; tại H.Bắc Hà có rét 9,8 độ C; tại TP.Lào Cai nhiệt độ cũng chỉ 14,4 độ C.

Trao đổi với Thanh Niên ngày 3.12, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết trong ngày 4.12, các tỉnh miền Bắc tiếp tục đón thêm đợt không khí lạnh tăng cường khiến các tỉnh Bắc bộ sẽ còn rét trong những ngày tới.

Đặc biệt, nhiệt độ về đêm tại Hà Nội và đồng bằng Bắc bộ có thể giảm xuống 10 - 11 độ C, các tỉnh vùng núi phía bắc 5 - 7 độ C, các khu núi cao như Mẫu Sơn (Lạng Sơn), Sa Pa (Lào Cai) nhiệt độ có thể giảm xuống dưới 3 độ C, nhiều khả năng sẽ xuất hiện băng giá, sương muối dịp cuối tuần này.