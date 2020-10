Bão số 9: Đêm 28.10, lũ các sông mở rộng ra từ Nghệ An - Quảng Trị

Nước lũ đang dâng cao sau bão số 9 Tối 28.10, ông Đinh Xuân Sâm Chủ tịch UBND H.Nghĩa Hành (Quảng Ngãi) cho biết, huyện đã chỉ đạo các xã khẩn trương sơ tán 2.000 hộ dân ở vùng thấp, vùng trũng đến các điểm an toàn tránh nước lũ đang dâng cao. Chiều nay, sau khi bão số 9 tan đi thì nước lũ đang dâng lên rất nhanh trên địa bàn H.Nghĩa Hành, cô lập 6 xã, thị trấn. Nhiều khu dân cư bị ngập sâu hơn 1m thuộc các xã Hành Minh, Hành Tín Đông và Hành Tín Tây. UBND H.Nghĩa Hành cho biết, báo cáo sơ bộ bão số 9, địa phương không thiệt hại về người, chỉ 1 người bị thương. Tuy nhiên, cả huyện có hơn 12.500 ngôi nhà bị tốc mái, 1 nhà bị sập hoàn toàn, 37 điểm trường bị hư hỏng, 31 điểm trụ sở cơ quan bị tốc mái, hư hỏng. Chiều nay, ông Đặng Ngọc Dũng Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, sau khi đi kiểm tra thực tế đã đề nghị H. Nghĩa Hành tiếp tục sơ tán người dân ở vùng trũng, vùng bị ngập lũ đến nơi an toàn, ưu tiên người già và trẻ em, trên tinh thần an toàn tính mạng cho người dân là trên hết. Không để người dân nào bị thương, bị lũ cuốn trôi.