Bão số 9 - Molave: Đà Nẵng sơ tán dân lớn nhất trong nhiều năm qua

Bão số 9: Đà Nẵng đã có mưa lớn gió mạnh

Theo Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9, nên từ chiều tối và sáng 28.10 tại TP.Đà Nẵng đã có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, mưa rất to.