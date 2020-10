Bão mạnh nhất 20 năm vào miền Trung

Khẩn cấp triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lũ Hôm qua (27.10), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục ký công điện về việc ứng phó với bão số 9. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tiếp tục rà soát, kêu gọi tàu thuyền trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn; yêu cầu chính quyền các địa phương phối hợp với lực lượng biên phòng, ngành thủy sản, ngành giao thông rà soát kỹ, không để sót tàu thuyền trong vùng nguy hiểm. Tổ chức neo đậu tàu thuyền an toàn; chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại tại nơi tránh trú. Rà soát, chủ động sơ tán triệt để người dân ra khỏi những nơi nguy hiểm, không bảo đảm an toàn trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp. Trường hợp cần thiết thì cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Thủ tướng cũng yêu cầu triển khai các biện pháp phòng, chống mưa lũ trước, trong và sau bão, đặc biệt lưu ý bảo đảm an toàn hồ đập, ứng phó nguy cơ sạt lở đất, lũ quét, ngập sâu. Bí thư, chủ tịch các tỉnh, TP từ Nghệ An đến Bình Thuận ; các tỉnh khu vực Tây nguyên được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về địa phương của mình, giảm ở mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do bão gây ra. Các bộ Quốc phòng, Công an và các địa phương được yêu cầu huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung ứng phó, cứu hộ cứu nạn khi bão vào và sau khi bão kết thúc, nhất là những sự cố sạt lở đất, ngập lụt.