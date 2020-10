Bão số 9: Sạt đất vùng cao Quảng Nam, nhiều nhà dân tốc mái

Theo ghi nhận, vào khoảng 9 giờ Quảng Nam có mưa lớn, gió rất mạnh khiến một số khu vực trên địa bàn huyện miền núi Nam Trà My xảy ra sạt lở.

Ngọn núi sau nhà một số hộ dân ở xã Trà Mai (H.Nam Trà My) xảy ra sạt lở , đất đá tràn vào nhà. Rất may, tại thời điểm đó người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Đồng thời nước ở các con sông đang lên cao, tràn qua các cầu.