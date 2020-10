Báo Thanh Niên tiếp tục cứu trợ người dân vùng lũ

Bằng nhiều cách, các đoàn công tác của Báo Thanh Niên đã tìm đường vào tận bản làng vùng cao của H.Hướng Hóa và Đakrông (Quảng Trị), và các vùng xa xôi của tỉnh Thừa Thiên - Huế để trao những suất tiền, quà hỗ trợ cho bà con dân bản.

Người dân vùng lũ Thừa Thiên-Huế: “Thiệt hại mùa màng ghê gớm quá. Khiếp! Chưa từng thấy”

Tại Huyện ủy Hướng Hóa, chúng tôi đã tách đoàn. Theo đó, đoàn thứ nhất do nhà báo Trần Thanh Bình, Trưởng bộ phận Bạn đọc, vừa được cử ra miền Trung hỗ trợ công tác cứu trợ, đã cùng với chị Trần Thị Thu, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị, lặn lội vào xã Thuận để tặng 100 hộ gia đình gặp thiên tai ở đây 100 suất tiền (500.000 đồng/suất).

Tiếp đó, đoàn tiếp tục di chuyển xuống cầu treo Đakrông vào đường 14 để đến xã Pa Nang (H.Đakrông) tặng 70 suất tiền với trị giá tương tự cho bà con. Đây là nguồn trích từ kinh phí của Hiệp hội Điều VN hỗ trợ người dân Quảng Trị, thông qua Báo Thanh Niên.

Vạch rừng vào bản

Trong khi đó, một đoàn công tác khác do PV thường trú Báo Thanh Niên tại Quảng Trị, nhà báo Nguyễn Phúc, đi cùng với Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa Lê Minh Tuấn để vào xã Hướng Linh. Theo đó, vì đường vào xã vùng cao vốn nổi tiếng là “thung lũng nhiều gió” này bị sạt lở nghiêm trọng, đến mức theo ngành chức năng đến... tết mới sửa xong, nên chúng tôi đã phải tăng bo bằng xe máy, vạch rừng, đi vòng qua đập thủy điện Rào Quán để vào. Dọc 15 km di chuyển, đường sá rất xấu, nơi thì toàn đá cuội, nơi thì sạt lở đất sình lầy, nhưng may mắn những chiếc xe máy đã rồ ga vượt qua. Suốt hành trình, nhìn đâu cũng thấy sạt lở đất, những quả núi to hiện hình với những vết lở nham nhở, làm nhiều người rợn tóc gáy.

200 suất tiền (500.000 đồng/suất) của bạn đọc Báo Thanh Niên dành tặng đã được đoàn công tác trao tận tay cho bà con dân bản: Xa Bai, Cu Vơ, Miệt - Ba Công, Hoong Mới... Niềm vui khi đón nhận những món tiền to bằng 1/3 tạ sắn tươi (bà con Hướng Linh chủ yếu trồng sắn, giá thị trường chừng 1.500 đồng/kg sắn tươi) thể hiện rõ trên khuôn mặt họ. Bà con ríu rít cảm ơn...

“Ở Hướng Linh ngoài gió ra thì cái gì cũng thiếu thốn. Ngày thường đã thiếu thốn huống là lũ lụt, sạt lở chia cắt thế này. Giờ có chút tiền, bà con có thể sắm sanh một ít để tiếp tục bám trụ trong nhiều ngày tới. Cảm ơn các bạn, những người làm Báo Thanh Niên đã đến kịp thời”, ông Lê Minh Tuấn, Bí thư Huyện ủy Hướng Hóa, nhắn gửi.

Đỡ lo thiếu đói, khi nhà không còn gì

Cùng lúc đang trao tại Quảng Trị, một đoàn công tác xã hội khác của báo tiếp tục đến Thừa Thiên - Huế, để trao 600 suất quà của Sunwah Group cho bà con vùng lũ tại TX.Hương Thủy và TP.Huế. Tất cả là những hộ dân nằm trong vùng ngập lũ sâu, chịu thiệt hại kép từ những cơn bão lũ, tàn phá trong thời gian gần đây.

Ông Nguyễn Hữu Mễ, 80 tuổi, trú tổ 4, P.Thủy Phương, TX.Hương Thủy, cho biết hết bão đến lũ đã khiến nhà ông hầu như không còn tài sản gì đáng kể. Nhận phần quà của đoàn, ông mừng đến rơi nước mắt. “Có số tiền 500.000 đồng và ít thực phẩm này, gia đình tôi không còn lo đói nữa...”, ông Mễ nói.

Ông Nguyễn Văn Dữ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TX.Hương Thủy, cho biết toàn thị xã có gần 7.500 ngôi nhà bị ngập sâu và ngày 23.10 vẫn còn gần 300 ngôi nhà bị ngập. “Sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời từ các nhà hảo tâm trong cả nước, trong đó có bạn đọc Báo Thanh Niên đã giúp người dân thị xã chúng tôi rất nhiều...”, ông Dữ nói. Có mặt tham gia đoàn cứu trợ, ông Lo Kwok Luen, Tổng giám đốc Tập đoàn Sunwah, đã cùng đoàn công tác trực tiếp bơi ghe đến trao quà tận tay cho các hộ dân ở xóm Đập, P.Thủy Lương, khi nước lũ vẫn còn, người dân đang bị chia cắt. Họ là những hộ thiệt hại nặng. Ông Lo Kwok Luen cũng đã quyết định cùng với thực phẩm mỗi phần quà gồm mì gói, gạo, dầu ăn trị giá gần 800.000 đồng, nâng mức hỗ trợ từ 500.000 đồng lên 5 triệu đồng/hộ đối với 20 hộ dân thuộc diện đặc biệt này. Ông Lo cho biết toàn bộ số quà lần này do Chủ tịch Tập đoàn Sunwah, ông Jonathan Choi hỗ trợ. Chiều 23.10, sau khi kết thúc trao quà hỗ trợ bà con TX.Hương Thủy, đoàn cứu trợ đã ngược lên TP.Huế để tiếp tục trao cho người dân. Rọi đèn pin đi trao quà cho bà con vùng lũ

5.000 quả trứng tặng học trò miền núi Cũng trong ngày 23.10, Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Quảng Trị đã mang 5.000 quả trứng vịt tiềm ăn liền do Công ty thực phẩm Vĩnh Thành Đạt (V.Food) ủng hộ, lên tặng cho học sinh Trường TH và THCS Húc và Trường TH và THCS Hướng Lộc, cùng thuộc H.Hướng Hóa. Thầy Hồ Sỹ Chẩm, Hiệu trưởng Trường TH và THCS Hướng Lộc, cho biết lũ đã cuốn phăng áo quần, sách vở của học trò nhà trường. “Nhưng lúc này, các em cần cái ăn trước đã, rồi sau đó, chúng tôi cũng mong các nhà hảo tâm kết nối, hỗ trợ thêm để các em sớm trở lại trường”, thầy Chẩm nói.